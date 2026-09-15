Adriane Galisteu comanda nova temporada do reality A Fazenda - Brazil News

Adriane Galisteu comanda nova temporada do reality A FazendaBrazil News

Publicado 15/09/2026 08:26 | Atualizado 15/09/2026 09:40

Os participantes de 'A Fazenda 18' foram revelados nesta segunda-feira (14). Sob o comando de Adriane Galisteu, o reality rural conta com várias novidades nesta edição, como um prêmio histórico de R$ 2,5 milhões, mais programas ao vivo, entrada de visitantes e apresentadores novos.

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Confira lista dos participantes:

Mônica Fonseca: Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a jornalista de 32 anos iniciou a trajetória profissional na TV Pampa, em 2014. Desde então, já passou pela Record Guaíba, em Porto Alegre, e fez parte do quadro Hora da Venenosa (Record RS e Record MG). Ela é mamãe de Lorenzo, de 9 anos.



Eduarda Braum: Conhecida por ser a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Supranational 2025 na Polônia, a modelo de 25 anos, é natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, e mora em Vila Velha. Formada em Letras e Pedagogia, foi professora em escola pública e já trabalhou como vendedora de loja de roupa. Ela é fundadora do projeto "Protagonistas do Amanhã", que ajuda jovens de comunidades e escolas públicas.

Murilo Dias: O modelo e influenciador ganhou notoriedade na mídia por participar dos programas "Soltos em Floripa", entre 2019 e 2021, e "A Grande Conquista", em 2023. Natural de Brasília, ele foi criado pela mãe e já trabalhou como garçom, atendente, panfleteiro e servente de obra.

Catherine Bascoy: Natural de São Paulo, a influenciadora de 25 anos mora atualmente em São Bernardo do Campo. Bacharel em música, ela divide sua rotina, experiências pessoais, estilo de vida, música e projetos artísticos com seus seguidores nas redes sociais.

Sérgio Hondjakoff: Conhecido pelo personagem Cabeção, em "Malhação", o ator de 41 anos já se arriscou na carreira musical, em 2013, na dupla Cabeção e Dino Boyer, e atuou como repórter do "Vídeo Show", em 2014. Em março de 2020, foi participante do reality show Made in Japão. Atualmente, ele mora em Itaipuaçu, no Rio de Janeiro.

Adryana Ribeiro: A cantora ficou famosa pelo trabalho no grupo Adryana & A Rapaziada, que misturava black music com samba, nos anos 90. Em 2022, foi finalista do "Power Couple Brasil 6", ao lado do companheiro Albert Bressan.

Maíra Charken: Formada em Dança e Jornalismo, ela iniciou sua carreira como bailarina do "Domingão do Faustão". Como atriz, ela integrou o elenco das novelas "Cobras e Lagartos", "Malhação" e "Babilônia", da Globo, além de ter sido apresentadora do "Video Show" e campeã do quadro Saltimbum, do "Caldeirão do Huck". Atualmente, faz conteúdos para o seu canal do YouTube, "Eu Tô de Mãe Humor". A artista é mãe de Gael, de 8 anos, de seu antigo relacionamento com o atleta Renato Antunes.

Darlin Ferrattry: Carinhosamente conhecida como 'Sapecona', ela é mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa. No Carnaval de 2027, ela vai desfilar como rainha de bateria da União da Ilha do Governador.

Alfredo Amaral: O empresário e programador de 37 anos vive em Goiânia (GO) desde os 2 anos. Divorciado há cerca de três anos, criou várias conexões no meio artístico e se relacionou com mulheres famosas como: Jaqueline Grohalski, Dayanne Bezerra e Gabi Martins.

Ariela Carasso: Mãe, empresária, executiva de eventos e criadora de conteúdo, a paulistana destaque com sua participação na 4ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil". Filha de pai britânico e mãe brasileira, teve o inglês como primeiro idioma e viveu em Londres por quase 10 anos.

Daniel Erthal: O ator e empresário de 44 anos integrou o elenco de novelas como "Da Cor do Pecado", "Malhação" e "Belíssima", da TV Globo. Já Record, trabalhou em "Bela a Feia", na versão brasileira de "Rebelde" e em "A Terra Prometida". Em 2024, viralizou nas redes sociais como vendedor ambulante.

Franciele Grossi: Mãe de Enrico de 5 anos, a criadora de conteúdo nasceu em Santa Rosa (RS) e mora no Rio de Janeiro. Ela participou do "BBB 14" (2014), "Power Couple Brasil 3" (2018), "Dancing Brasil" (2018) e "Troca de Esposas" (2023). Atualmente, trabalha como criadora de conteúdo nos segmentos de lifestyle, maternidade e wellness.

Mayk Leão: Natural de Campo Largo, no Paraná, o influenciador de 31 anos já trabalhou de panfleteiro e em vendas até fazer o curso técnico de enfermagem, área que trabalhou por 10 anos em assistência direta a pacientes em pronto-socorro e UTI. Há cerca de dois anos produziu alguns vídeos que viralizaram.

Thaíde: Morador de São Paulo, o músico de 58 anos é um dos principais nomes da cultura Hip Hop no Brasil e um dos pioneiros no ritmo. Sua música “Corpo Fechado” tornou se um marco na história do rap brasileiro.

Stephanie Gomes: Filha de Solange Gomes e do cantor Waguinho, ela atua como influenciadora digital de beleza, cuidados pessoais e lifestyle. Segunda eliminada de "A Grande Conquista", em 2023, a artista de 26 anos também é fotógrafa e formada em Biomedicina.

Tina Calamba: Natural de Huambo, na Angola, a modelo e jornalista de 33 anos mora atualmente em São Paulo. Conhecida pela participação no "BBB 23", ela, que é mãe de Raquel e Alana, já foi eleita Miss Benguela em 2012 e é autora Autora do livro "O Poder da Ousadia".

Jônatas Faro: Morador de Niterói, o ator estreou na televisão na novela "Chiquititas" (1998) e acumulou trabalhos em outros folhetins como "Um Anjo Caiu do Céu", "Malhação", "Insensato Coração", "Cheias de Charme", da TV Globo. Lançou seu primeiro trabalho como cantor em 2014. Após cinco anos afastado da TV, esteve na novela Apocalipse (Record). Seu último trabalho como ator na TV foi em 2019 em uma participação no último capítulo da novela Jesus.

Gabriel Torres: O apresentador e ator de 36 anos nasceu em Campinas (SP). Ex-marido da apresentadora Mara Maravilha, ele tem um filho, Miguel. O artista já foi jurado do "Canta Comigo" por cinco temporadas. Apresentou duas temporadas de um reality musical e uma temporada de um reality para corretores e empreendedores.

Rikardo Negro: Atleta profissional por formação, o modelo de 36 anos percorreu o Brasil em competições oficiais, conquistando títulos como melhor marcador, melhor jogador e campeão de enterradas. Encerrou a carreira no Vila Nova (GO), quando decidiu direcionar seu foco para a moda. Ganhou projeção internacional em campanhas no México, Uruguai e Estados Unidos, além de viver na China. Foi protagonista do clipe "Luz do Luar", de Zé Felipe. Participou do programa da Eliana, no SBT, como bombeiro. Recentemente, participou da Casa de Vidro, do "BBB 26".

Lucas Bissoli: O médico e criador de conteúdo de 36 anos ficou conhecido nacionalmente ao participar do "BBB 22". Hoje, une comunicação e prática médica, produzindo conteúdo sobre saúde, emagrecimento, qualidade de vida e medicina do estilo de vida.

Jottapê: O ator e cantor de 26 anos nasceu no bairro da Brasilândia, periferia da zona norte de São Paulo, onde morou até os 18 anos. Iniciou a carreira artística com 3 meses fazendo comerciais. Ele já trabalhou como repórter mirim do "CQC", da Band, além de integrar o elenco de "Avenida Brasil" e "Chiquititas". Em 2022, no auge da carreira no funk, largou tudo, pagou todas as multas contratuais para ser cantor gospel.

Renata Del Bianco: Com mais de 25 anos de trajetória no entretenimento, a atriz e veterinária ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a personagem Vivi, na novela "Chiquititas". Estava no elenco de "A Praça é Nossa".

Ana Bruna: Cursou arquitetura e administração na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não exerceu nenhuma das profissões. A empresária e influenciadora de 30 anos mora em Florianópolis (SC) e fez um perfil nas redes sociais para poder viver o mundo da Ana, do jeito que sua imaginação criou.

Giovanna Gold: Natural de Salvador, a atriz e performer tem 62 anos. Seus principais trabalhos são: Zefa, em "Pantanal" (1990 – Manchete), Alzira, de "Mulheres de Areia" (Globo) e Carmen, em "Chiquititas" (2013 – SBT). Sua última novela foi Gênesis, da Record.

Igor Monteiro: O ator e modelo de 37 anos nasceu em São Luís (MA) e mora em São Paulo.

Aos 18 anos, mudou para São Paulo para seguir carreira artística e construiu uma trajetória na moda. Mais tarde, direcionou para a carreira de ator. Participou da novela "Sol Nascente", da Globo, e integrou o elenco de "Gênesis", da Record, além de ser protagonista da novela vertical "Magia e Paixão".

Renê Thristan: Conhecido por interpretar o Afonso, em "Carrossel", e João Pedro, em "Chiquititas", o ator e cantor de 29 anos retorna à dramaturgia, neste ano, como protagonista de "Chama-me de Marido", novela vertical do Kwai. Ele é filho do cantor sertanejo Renê, da dupla Renê & Ronaldo, e de Sônia Ferreira.