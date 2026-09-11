ão revela detalhes de conversa com Elton John após show no Rock in Rio - Reprodução / TV Globo / Instagram

ão revela detalhes de conversa com Elton John após show no Rock in RioReprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 11/09/2026 14:52 | Atualizado 11/09/2026 14:54

Segundo Jão, Elton demonstrou interesse por sua trajetória e fez diversas perguntas sobre o trabalho do brasileiro. O artista também destacou o incentivo do britânico a novos nomes da comunidade LGBTQIA+ e contou que a conversa aconteceu de forma descontraída."Ele muito querido, muito querido. E ele tem essa questão de apoiar novos artistas LGBTs, e ele me colocou no sofá... perguntou da minha vida, perguntou onde eu morava, perguntou quantos álbuns eu tinha, se eu fazia turnê na América Latina inteira, se eu fazia show em Portugal. E eu fui falando como se fosse amigo. Muito lindo mesmo, assim, muito carinhoso", disse.

O encontro aconteceu depois do show de Elton John no festival. Jão acompanhou a apresentação e teve a oportunidade de conversar com o artista nos bastidores. Durante o relato no programa, ele não escondeu a empolgação ao recordar o momento e a atenção que recebeu do cantor britânico.Na entrevista, Jão também relembrou sua primeira passagem pelo Rock in Rio. Em 2022, ele subiu ao Palco Sunset, em uma apresentação que marcou sua estreia no evento. Desde então, o cantor ampliou sua presença no cenário pop nacional, com novas turnês, discos e shows de grande porte.Quatro anos depois, Jão retorna ao festival nesta sexta-feira (11). Após mais de um ano de hiato dos palcos, ele se apresenta no Pavilhão Itaú com uma nova setlist preparada para o público.A apresentação antecede outro compromisso importante na agenda do artista. Jão prepara o show de lançamento de "Memórias Póstumas", em São Paulo. O projeto marca uma nova etapa de sua carreira e deve reunir faixas recentes e músicas que fizeram parte de seus trabalhos anteriores.