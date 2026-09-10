Roberta Miranda fez revelação sobre a própria origem - Reprodução/YouTube

Roberta Miranda fez revelação sobre a própria origem Reprodução/YouTube

Publicado 10/09/2026 22:54

Roberta Miranda , de 69 anos, abriu o coração em entrevista ao "Provoca", comandado por Marcelo Tas na TV Cultura, e revelou que foi levada da maternidade logo após o nascimento e criada como filha por uma mulher que não era sua mãe biológica. O segredo veio à tona por meio do irmão da cantora.

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"Não faz muitos anos. O irmão que jogou na minha cara. Ele disse: 'Imagina, minha mãe não é sua mãe, sua mãe era uma prostituta'. Aí eu fiquei louca. Eu fui tomar coragem para falar com a minha mãe, quase perto de minha mãe morrer. Eu disse: 'Mãe, o Marcelo está falando que a minha mãe era uma prostituta'. Não tem problema nenhum se fosse", relatou.

O familiar procurou o psiquiatra da artista, e só então Roberta Miranda descobriu outros detalhes de sua origem. "Eu disse: 'Mãe, qual a verdade disso tudo?'. Ela falou: 'Chama o Marcelo'. Eu falei: 'Não, mãezinha, não vou chamar o Marcelo. Ele vai no meu psiquiatra, vai conversar'. Ele foi no meu psiquiatra. E para a minha surpresa, não sou filha da minha mãe, sou filha do meu pai, sangue do meu pai. E o Marcelo, junto com o meu pai, foi na maternidade e me roubou no jornal".

Em seguida, Marcelo Tas questionou à cantora se ela foi roubada da maternidade. "Não é que roubou, me pegou. Porque minha mãe não tinha condições. Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa. Eu digo para todo mundo: 'Eu sou normal, porque era para eu enlouquecer'. Com tanta infelicidade que aconteceu na minha vida. E eu me tornei uma pessoa leve, uma pessoa que brinca, uma pessoa que tenta levar uma vida bonita", afirmou emocionada.

Roberta Miranda reforçou que o sentimento pela mãe de criação permanece o mesmo após saber toda a verdade e da morte da familiar. "Porque essa mãe me deu o colinho que ela achava que era um colo para o filho. Bordou a minha roupinha, me alimentou, certo ou errado, essa é a mãe que eu amo. Foi essa mãe que lutei para dar dignidade na velhice, já que nós temos um país que não dá dignidade ao velho, muito menos ao aposentado. Então, eu lutei para essa mãe, chama-se Maria Corrêa de Miranda", declarou.