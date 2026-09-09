Antes de deixar o Brasil, Elton John acena para os fãs no aeroporto do Galeão - Victor Chapetta / Brazil News

Antes de deixar o Brasil, Elton John acena para os fãs no aeroporto do GaleãoVictor Chapetta / Brazil News

Publicado 09/09/2026 08:48

Rio - Elton John se despediu do Brasil, nesta terça-feira (9), depois do show no Rock in Rio. O cantor foi fotografado no aeroporto do Galeão, antes de embarcar em um jatinho, e estava acompanhado do marido, David Furnish, do caçula, Elijah, de 13 anos, além de sua equipe.

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Simpático, o artista de 79 anos acenou e sorriu para os fãs que estavam no local. Ele ainda posou para fotos foto com os agentes que fizeram sua escolta até o aeroporto. Para se deslocar do hangar até a aeronave, Elton usou uma cadeira de rodas.

'Amo vocês'

No Instagram, Elton falou sobre a apresentação no Rock in Rio, na última segunda (7), e agradeceu o carinho que recebeu dos fãs brasileiros. "Brasil, a noite de ontem foi simplesmente incrível. Fiquei muito triste quando não conseguimos vir à América do Sul durante a turnê 'Farewell Yellow Brick Road'; por isso, quando me convidaram para tocar no Rock in Rio, aceitei na hora."

"Eu queria vir aqui para agradecer mais uma vez por todo o amor que vocês me demonstraram ao longo da minha carreira, e para agradecer a este país lindo e ao povo maravilhoso que vive nele. Então, obrigado, Brasil, por fazer parte de forma tão importante da minha vida. Amo vocês!", completou.







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