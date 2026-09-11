Anitta se impôs ao ser interrompida enquanto aconselhava os participantes do 'Estrelas da Casa' - Reprodução / Globoplay

Anitta se impôs ao ser interrompida enquanto aconselhava os participantes do 'Estrelas da Casa'Reprodução / Globoplay

Publicado 11/09/2026 12:16 | Atualizado 11/09/2026 12:24

Anitta se impôs após ser interrompida enquanto aconselhava os participantes do "Estrelas da Casa", durante o segundo Festival da temporada, exibido nesta quinta-feira (10). Ao perceber aplausos no meio de sua fala, a conselheira pediu para continuar: "Não bate palmas para me interromper, não, porque você prometeu que eu ia poder falar no final".

TELEVISÃO: Anitta é interrompida ao vivo pela produção do Estrelas da Casa e dispara: “A Globo vai aceitar porque vai viralizar e aumentar a audiência.” pic.twitter.com/7oWyHL7iNc — CHOQUEI (@choquei) September 11, 2026

O momento aconteceu enquanto a cantora explicava por que costuma fazer críticas e apontar problemas nas apresentações. Segundo Anitta, ela recebeu liberdade da produção para dar suas opiniões aos competidores. "Eu não sou maluca de vir pra Globo e pontuar problemas sem a Globo ter falado pra mim: 'Você fala o que você quiser'", afirmou.



Ela disse ainda que poderia simplesmente elogiar todos e encerrar sua participação, mas prefere usar o espaço para contribuir com o desenvolvimento dos artistas. "A gente vem com um propósito porque a gente acredita que vocês têm potencial e é por isso que a gente fala", explicou. O momento aconteceu enquanto a cantora explicava por que costuma fazer críticas e apontar problemas nas apresentações. Segundo Anitta, ela recebeu liberdade da produção para dar suas opiniões aos competidores. "Eu não sou maluca de vir pra Globo e pontuar problemas sem a Globo ter falado pra mim: 'Você fala o que você quiser'", afirmou.Ela disse ainda que poderia simplesmente elogiar todos e encerrar sua participação, mas prefere usar o espaço para contribuir com o desenvolvimento dos artistas. "A gente vem com um propósito porque a gente acredita que vocês têm potencial e é por isso que a gente fala", explicou.

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Para justificar o conselho, Anitta relembrou o próprio início de carreira e afirmou que aprendeu a ouvir profissionais com mais experiência em determinadas áreas. "No meu início eu contratei profissionais para me dizer coisas que eu não sabia na minha vida e na minha carreira", contou.



A cantora citou ainda Marina Morena e o assessor Paulo Pimenta como exemplos de pessoas cujas orientações seguiu mesmo quando não concordava de imediato. "Quando eles falam, eu calo a boca, porque eles sabem mais do que eu. Porque eles têm algo a acrescentar na minha carreira que eu não tenho a expertise de saber", declarou.



Dirigindo-se aos participantes, Anitta reforçou que eles já chegaram ao programa com talento, mas que a experiência do reality também funciona como aprendizado profissional. "Cantores vocês já são, as vozes de vocês já são impecáveis (...) O que a gente está oferecendo é um saber que só o dia a dia e as porr*d*s da vida nos dão", afirmou.



Ao fim do discurso, a cantora ainda brincou sobre as críticas feitas durante a noite. "De fato vocês foram muito bem hoje, teve algumas coisas malfeitas. Ninguém mandou reclamar das minhas intervenções, vão ficar sem saber", disse.



Ana Clara reagiu ao discurso logo depois: "Pronto, internet, está feliz? Ela estava aguardando o melhor pro fim". Junior Lima, jurado do grupo pop, também elogiou a fala de Anitta e afirmou que ela havia dito "coisas muito importantes" para os competidores levarem para a vida. Para justificar o conselho, Anitta relembrou o próprio início de carreira e afirmou que aprendeu a ouvir profissionais com mais experiência em determinadas áreas. "No meu início eu contratei profissionais para me dizer coisas que eu não sabia na minha vida e na minha carreira", contou.A cantora citou ainda Marina Morena e o assessor Paulo Pimenta como exemplos de pessoas cujas orientações seguiu mesmo quando não concordava de imediato. "Quando eles falam, eu calo a boca, porque eles sabem mais do que eu. Porque eles têm algo a acrescentar na minha carreira que eu não tenho a expertise de saber", declarou.Dirigindo-se aos participantes, Anitta reforçou que eles já chegaram ao programa com talento, mas que a experiência do reality também funciona como aprendizado profissional. "Cantores vocês já são, as vozes de vocês já são impecáveis (...) O que a gente está oferecendo é um saber que só o dia a dia e as porr*d*s da vida nos dão", afirmou.Ao fim do discurso, a cantora ainda brincou sobre as críticas feitas durante a noite. "De fato vocês foram muito bem hoje, teve algumas coisas malfeitas. Ninguém mandou reclamar das minhas intervenções, vão ficar sem saber", disse.Ana Clara reagiu ao discurso logo depois: "Pronto, internet, está feliz? Ela estava aguardando o melhor pro fim". Junior Lima, jurado do grupo pop, também elogiou a fala de Anitta e afirmou que ela havia dito "coisas muito importantes" para os competidores levarem para a vida.

O episódio terminou com quatro eliminações. Filgueira e Emma deixaram o Time Pop, enquanto Dan Ferrera e Bruna Bento saíram do Time Pagode. Com o resultado, 16 participantes avançaram para a semifinal.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Montrezor