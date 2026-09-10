Anitta leva 'Ensaios' ao Parque Olímpico com evento para 100 milReprodução / Instagram
A programação terá seis horas de Anitta no palco, com convidados especiais. DJs também participarão da festa e ficarão responsáveis pelo "esquenta" antes da apresentação principal
Segundo a artista, a escolha do Parque Olímpico acompanha o aumento do público dos ensaios ao longo dos últimos anos.
"Os 'Ensaios' vêm crescendo ano após ano. Então vejo esse mega evento como uma celebração de todos esses anos de festa e folia com os meus fãs. Escolhemos o Parque Olímpico exatamente para comportar a grandiosidade do que queremos proporcionar pro público. Vai ser lindo!", declarou.
Para 2027, a temporada terá como tema "É Festa no Brasil". A proposta será celebrar festas populares do país, que também servirão de inspiração para os figurinos usados por Anitta nas diferentes apresentações.
A pré-venda de ingressos para a edição carioca será aberta no dia 15 de setembro, às 12h, com exclusividade para clientes de cartões de crédito do Mercado Pago. Já a venda para o público geral começa no dia 17, no mesmo horário, pela plataforma Ingresse.
Além do Rio, a agenda de 2027 inclui apresentações em Belém, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba e São Paulo. As edições de Recife e Curitiba já aparecem como esgotadas na programação divulgada.
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