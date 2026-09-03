Silva trará show de turnê comemorativa ao Rio - Divulgação

Silva trará show de turnê comemorativa ao RioDivulgação

Publicado 03/09/2026 14:03

Rio - Com treze álbuns lançados, Silva anuncia as primeiras datas da turnê "Silva Canta / Canta Silva" em celebração aos 15 anos de carreira. Em formato intimista, a apresentação no Rio de Janeiro está marcada para o dia 6 de novembro, no Circo Voador, na Lapa.

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O repertório do espetáculo revisitará grandes sucessos do artista, como "Feliz e Ponto", "A Cor É Rosa", "Fica Tudo Bem", "Girassóis", "Brisa", "Júpiter" e "Um Pôr do Sol na Praia", além de canções de destaque em sua trajetória como compositor: "Totalmente Seu", parceria com Marisa Monte e Lucas Silva, e "Palavras no Corpo", composta por Silva e Omar Salomão e gravada por Gal Costa.

No palco, Silva cantará e tocará violão, piano, sintetizador e violino, acompanhado por Gabriel Ruy na bateria e programações, Hugo Maciel no baixo e Rômulo Quinelato na guitarra.

Confira as datas e locais:

11 de setembro de 2026 | São Paulo/SP | Sesc Pompeia

12 de setembro de 2026 | São Paulo/SP | Sesc Pompeia

13 de setembro de 2026 | São Paulo/SP | Sesc Pompeia

06 de novembro de 2026 | Rio de Janeiro/RJ | Circo Voador

07 de novembro de 2026 | Vila Velha/ES | Movimento Cidade