Zeca Pagodinho fará show em Nova Iguaçu na próxima semana - Divulgação

Zeca Pagodinho fará show em Nova Iguaçu na próxima semanaDivulgação

Publicado 10/09/2026 08:37

Zeca Pagodinho fará um show gratuito na Baixada Fluminense no dia 19 de setembro. A apresentação acontecerá no Sesc Nova Iguaçu, a partir das 17h, e reunirá sucessos do artista como "Deixa a vida me levar", "Verdade", "Judia de mim" e "Vai Vadiar".

Os ingressos serão disponibilizados a partir de terça-feira (15), às 11h, pelo aplicativo +Sesc RJ e também poderão ser retirados previamente nas bilheterias das unidades do Sesc em Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti. O público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

As doações serão recolhidas pelo Sesc Mesa Brasil, o programa de combate à fome da instituição, e destinadas a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social na região.



O artista carioca dividirá o palco com a Banda Muleke, que com direção musical de Paulão 7 Cordas o acompanha desde o início da carreira. O espetáculo faz parte da comemoração de 80 anos do Sesc.



Serviço:

Zeca Pagodinho

Data: 19/09

Abertura dos portões: 17h

Local: Sesc Nova Iguaçu - Rua Dom Adriano Hipolito, 10 - Moquetá

Ingresso: Grátis