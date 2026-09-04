Flora Cruz reúne artistas em roda de samba na Lapa - Arquivo pessoal

Flora Cruz reúne artistas em roda de samba na LapaArquivo pessoal

Publicado 04/09/2026 18:19

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O encontro foi pensado para reunir o público em uma grande celebração à música de Arlindo Cruz, que construiu uma trajetória de destaque no samba e no pagode brasileiro. A promessa é de uma tarde recheada de clássicos, daqueles que fazem a galera cantar junto do começo ao fim. Rio - Haja coração para os apaixonados por samba! Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, prepara um domingo especial para celebrar a obra, a história e o legado do sambista. Neste domingo (6), a partir das 17h, ela realiza a roda de samba "Todo Mundo Canta Arlindo: Para declarar minha saudade" , na Lapa, na Região Central do Rio.O encontro foi pensado para reunir o público em uma grande celebração à música de Arlindo Cruz, que construiu uma trajetória de destaque no samba e no pagode brasileiro. A promessa é de uma tarde recheada de clássicos, daqueles que fazem a galera cantar junto do começo ao fim.

Flora Cruz estará à frente da roda de samba e contará com a participação de outras atrações musicais ao longo da programação. Nos intervalos, quem assume o comando do som é a DJ Nicolle Neumann, garantindo que a música continue rolando durante toda a festa.

A homenagem também chega em um momento de muita emoção para os fãs e familiares do sambista. A proposta do evento é transformar a saudade em música e celebrar as canções que marcaram diferentes momentos da carreira de Arlindo Cruz.

Além dos sambas, o público que chegar cedo terá um motivo a mais para aproveitar a programação. O evento terá chopp liberado até as 18h30. A entrada será colaborativa, permitindo que os participantes contribuam com a realização da festa.

A roda de samba acontece na Rua da Relação, 19, na Lapa, um dos bairros mais tradicionais do Rio quando o assunto é samba, música e boemia. A programação começa às 17h e a classificação indicativa é de 10 anos.

A expectativa é de uma tarde para reunir amigos, cantar, sambar e relembrar grandes sucessos de Arlindo Cruz. Para quem gosta de samba, fica o convite para colocar a saudade de lado por algumas horas e deixar a música falar mais alto.

Com Flora Cruz comandando a homenagem, a ideia é fazer do primeiro domingo de setembro um verdadeiro encontro de gerações em torno da obra de um dos grandes nomes do samba brasileiro.