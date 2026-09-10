Rico Melquiades manda Anitta 'se f*der' e chama cantora de 'macumbeira'Reprodução / Instagram
O influenciador apareceu em um vídeo gravado por Carlinhos Maia. Na conversa, o humorista brincou sobre o fato de Rico estar "cancelado", e o campeão de "A Fazenda 13" respondeu com ataques direcionados à artista e à religião dela. "Eu não estou nem aí pra Anitta, pras macumbeiras dela. Tome todo mundo no c*, as macumbeiras… Anitta… se fod*! E podem postar", disparou.
GENTE? Rico Melquiades dá show de intolerância religiosa ao atacar Anitta:— poponze (@poponze) September 10, 2026
“Eu não tô nem aí pra Anitta, pras macumbeiras dela. Tome todo mundo no c*, as macumbeiras… Anitta… se fod*!” pic.twitter.com/uxb2AQvtsG
A declaração provocou críticas no X, antigo Twitter, principalmente pelo uso do termo ligado às religiões de matriz africana em tom pejorativo. "Eu não sou da umbanda, mas respeito. Achei essa fala nada a ver. Ela tem a religião dela e ponto, respeito é bom!", escreveu um internauta.
Outra pessoa reagiu: "Se eu fosse a Anitta, jogava uma mandinga pro c* dessa bixa encher de bicho". Um terceiro perfil também ironizou a declaração de Rico: "Bem que essa cara dele só uma macumba mesmo pra vê se dá jeito".
Em outro trecho da gravação, Rico voltou a citar Anitta ao procurar Virginia Fonseca na festa. Ele disse que queria registrar uma foto com a empresária para provocar a artista. "Gente, cadê a Virginia para eu fazer uma selfie? Para tirar onda da cara da Anitta, pelo amor de Deus", afirmou.
Até o momento, Anitta não se pronunciou publicamente sobre as declarações de Rico Melquiades.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.