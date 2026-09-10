Rico Melquiades manda Anitta 'se f*der' e chama cantora de 'macumbeira' - Reprodução / Instagram

Rico Melquiades manda Anitta 'se f*der' e chama cantora de 'macumbeira'Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2026 10:58

GENTE? Rico Melquiades dá show de intolerância religiosa ao atacar Anitta:



“Eu não tô nem aí pra Anitta, pras macumbeiras dela. Tome todo mundo no c*, as macumbeiras… Anitta… se fod*!” pic.twitter.com/uxb2AQvtsG — poponze (@poponze) September 10, 2026

A declaração provocou críticas no X, antigo Twitter, principalmente pelo uso do termo ligado às religiões de matriz africana em tom pejorativo. "Eu não sou da umbanda, mas respeito. Achei essa fala nada a ver. Ela tem a religião dela e ponto, respeito é bom!", escreveu um internauta.Outra pessoa reagiu: "Se eu fosse a Anitta, jogava uma mandinga pro c* dessa bixa encher de bicho". Um terceiro perfil também ironizou a declaração de Rico: "Bem que essa cara dele só uma macumba mesmo pra vê se dá jeito".Em outro trecho da gravação, Rico voltou a citar Anitta ao procurar Virginia Fonseca na festa. Ele disse que queria registrar uma foto com a empresária para provocar a artista. "Gente, cadê a Virginia para eu fazer uma selfie? Para tirar onda da cara da Anitta, pelo amor de Deus", afirmou.Até o momento, Anitta não se pronunciou publicamente sobre as declarações de Rico Melquiades.