Virginia Fonseca comemorou os cinco anos de sua marca de cosméticos com festão - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca comemorou os cinco anos de sua marca de cosméticos com festãoReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2026 10:06 | Atualizado 10/09/2026 12:11

Virginia Fonseca , de 27 anos, comemorou os cinco anos de sua marca de cosméticos com uma festa que atravessou a madrugada. O evento começou na noite desta quarta-feira (9) e terminou na manhã de quinta-feira (10), com apresentações de Matuê, Léo Foguete, Mari Fernandez, Grupo Chocolate e DJ KN de Vila Velha.

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Pouco antes do início da comemoração, Virginia publicou vídeos nos Stories do Instagram e mostrou a animação para as atrações da noite. A empresária citou os artistas que se apresentariam e deixou um desejo claro: "Espero já estar de shortinho quando tocar KN, viu?", escreveu, ao som de "Terra do KN".



Ela também compartilhou um carrossel de fotos com o look escolhido para a festa. Virginia apostou em um vestido longo preto, cruzado no pescoço, combinado com salto alto da mesma cor. Na maquiagem, optou por olhos marcados em preto, sombra prateada e batom rosado.



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Após ficar presa em um elevador por volta das 22h, a loira voltou a publicar nas redes sociais apenas às 3h24. "Saí de fininho da festa, grupo. Meu pé está explodindo e eu estou pingando de sono", contou.



Em seguida, ela explicou que praticamente não havia feito registros da comemoração. "Estou confiando na galera que estava gravando, (...) que vão me entregar os vídeos para eu postar aqui para vocês amanhã."

Após ficar presa em um elevador por volta das 22h, a loira voltou a publicar nas redes sociais apenas às 3h24. "Saí de fininho da festa, grupo. Meu pé está explodindo e eu estou pingando de sono", contou.Em seguida, ela explicou que praticamente não havia feito registros da comemoração. "Estou confiando na galera que estava gravando, (...) que vão me entregar os vídeos para eu postar aqui para vocês amanhã."

FAMOSOS: Virgínia dançando sua música "Alô Virgínia" durante festa de 5 anos da We Pink. pic.twitter.com/9ywwhlbVaR — CHOQUEI (@choquei) September 10, 2026

Por volta das 5h desta quinta, a influenciadora começou a repostar alguns registros feitos durante o evento. Em um deles, apareceu no palco, cantando e dançando com o Grupo Chocolate ao som de "Alô Virgínia", música que ganhou repercussão nas redes sociais e faz referência a um dos produtos da marca.



Os influenciadores presentes também compartilharam momentos da festa. Rico Melquiades, por exemplo, publicou diversos vídeos no Instagram e brincou ao estabelecer as próprias "regras" para a noite. "Roubar os perfumes, sufocar a Virginia e tirar uma selfie com ela, e beber até dar PT", enumerou.



Mais tarde, Rico mostrou um print de uma conversa que teve com Virginia antes de chegar ao evento. Na mensagem, a empresária fez um pedido ao influenciador: "Você, pelo amor de Deus, hein? Nada de confusão na festa". Por volta das 5h desta quinta, a influenciadora começou a repostar alguns registros feitos durante o evento. Em um deles, apareceu no palco, cantando e dançando com o Grupo Chocolate ao som de "Alô Virgínia", música que ganhou repercussão nas redes sociais e faz referência a um dos produtos da marca.Os influenciadores presentes também compartilharam momentos da festa. Rico Melquiades, por exemplo, publicou diversos vídeos no Instagram e brincou ao estabelecer as próprias "regras" para a noite. "Roubar os perfumes, sufocar a Virginia e tirar uma selfie com ela, e beber até dar PT", enumerou.Mais tarde, Rico mostrou um print de uma conversa que teve com Virginia antes de chegar ao evento. Na mensagem, a empresária fez um pedido ao influenciador: "Você, pelo amor de Deus, hein? Nada de confusão na festa".

Durante a comemoração, ele ainda gravou vídeos com Duda Rubert, Bella Longuinho, Carlinhos Maia e Sthefane Matos. Nicole Bahls, MC Mirella, Eduarda Gutierrez e Barbara Labres também estiveram entre os convidados.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa