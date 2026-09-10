Virginia Fonseca comemorou os cinco anos de sua marca de cosméticos com festãoReprodução / Instagram
Ela também compartilhou um carrossel de fotos com o look escolhido para a festa. Virginia apostou em um vestido longo preto, cruzado no pescoço, combinado com salto alto da mesma cor. Na maquiagem, optou por olhos marcados em preto, sombra prateada e batom rosado.
Após ficar presa em um elevador por volta das 22h, a loira voltou a publicar nas redes sociais apenas às 3h24. "Saí de fininho da festa, grupo. Meu pé está explodindo e eu estou pingando de sono", contou.
Em seguida, ela explicou que praticamente não havia feito registros da comemoração. "Estou confiando na galera que estava gravando, (...) que vão me entregar os vídeos para eu postar aqui para vocês amanhã."
FAMOSOS: Virgínia dançando sua música "Alô Virgínia" durante festa de 5 anos da We Pink. pic.twitter.com/9ywwhlbVaR— CHOQUEI (@choquei) September 10, 2026
Por volta das 5h desta quinta, a influenciadora começou a repostar alguns registros feitos durante o evento. Em um deles, apareceu no palco, cantando e dançando com o Grupo Chocolate ao som de "Alô Virgínia", música que ganhou repercussão nas redes sociais e faz referência a um dos produtos da marca.
Os influenciadores presentes também compartilharam momentos da festa. Rico Melquiades, por exemplo, publicou diversos vídeos no Instagram e brincou ao estabelecer as próprias "regras" para a noite. "Roubar os perfumes, sufocar a Virginia e tirar uma selfie com ela, e beber até dar PT", enumerou.
Mais tarde, Rico mostrou um print de uma conversa que teve com Virginia antes de chegar ao evento. Na mensagem, a empresária fez um pedido ao influenciador: "Você, pelo amor de Deus, hein? Nada de confusão na festa".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa