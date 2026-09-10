Duda Reis relembra gafe ao não reconhecer Gretchen - Reprodução / Instagram

Duda Reis relembra gafe ao não reconhecer GretchenReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2026 09:51

Duda Reis , de 25 anos, contou uma situação inusitada que viveu com Gretchen durante uma festa de Halloween promovida por Anitta, em 2019. Na ocasião, a atriz e influenciadora não reconheceu a cantora e acreditou que ela estivesse fantasiada como a própria artista.

"Estava cansada, numa vibe 'quero ir embora', estava tão desligada. Olhei para o lado e tinha uma pessoa tão cansada quanto eu. Olhei e falei: 'Cara, você está vestida de Gretchen?'. Ela respondeu: 'Eu sou a Gretchen'", contou Duda, em entrevista ao programa "The Noite".

Após perceber a gafe, Duda tentou contornar a situação e fez questão de elogiar Gretchen. "Desculpa, você é uma lenda! Como eu posso estar respirando o mesmo ar que você? Aí, a gente se fez uma foto, que eu uso de figurinha no WhatsApp até hoje", afirmou.

Atualmente longe da televisão, Duda Reis retomou o trabalho como atriz no teatro. Ela integra o elenco da peça "O Último Mafagafo", que estreou no dia 3 de setembro, no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo.