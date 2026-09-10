Duda Reis relembra gafe ao não reconhecer GretchenReprodução / Instagram
Duda Reis revela gafe com Gretchen em festa de Anitta
Influenciadora contou que confundiu a cantora durante evento de Halloween e relembrou a resposta que recebeu na ocasião
Tainá Militão fala sobre dificuldades na reta final da gravidez
Influenciadora comentou a sensação de cansaço: 'Não tenho vontade de fazer nada'
Ana Hickmann se declara para Edu Guedes às vésperas do casamento
Apresentadora e o chef de cozinha irão selar a união religiosa em cerimônia no interior de São Paulo
Spice Girls decepcionam fãs com anúncio: 'Não serviu de nada'
Admiradores da banda esperavam informações sobre nova turnê, mas se frustraram com lançamento de kit especial
Lucy Ramos compartilha imagem do rosto da filha em ultrassom 3D
Atriz mostrou novo registro de gestação em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (10)
Marina Ruy Barbosa aproveita viagem pela Itália
Atriz compartilhou registros na ilha de Burano, no norte de Veneza, nas redes sociais, nesta quinta-feira (10)
Jennifer Lawrence, de 'Jogos Vorazes', cria conta em rede social
Atriz estreia no Instagram, recebe apoio dos famosos e chega à plataforma antes do lançamento de novo longa da franquia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.