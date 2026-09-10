Jennifer Lawrence criou perfil no Instagram (@jlaw), pela primeira vez, desde que se tornou figura pública - Reprodução / Instagram

Jennifer Lawrence criou perfil no Instagram (@jlaw), pela primeira vez, desde que se tornou figura públicaReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2026 13:05 | Atualizado 10/09/2026 13:57

Jennifer Lawrence criou, nesta quinta-feira (10), seu primeiro perfil no Instagram (@jlaw) desde que se tornou uma figura pública. Para marcar a estreia na rede social, a atriz publicou um vídeo e fez um aviso aos seguidores: "Se alguém falar algo ruim, vou desistir".







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jennifer Lawrence (@jlaw)

A chegada da artista à plataforma chamou a atenção dos fãs que, desde sua ascensão como protagonista da franquia "Jogos Vorazes", em 2012, pediam sua entrada no Instagram. "Meu Deus, isso é gigante", comentou uma internauta no X.



No primeiro vídeo publicado no perfil, Jennifer falou sobre a decisão de finalmente experimentar a plataforma. "Então, sim, estou dando para isso uma chance. E se qualquer pessoa disser qualquer coisa negativa, eu vou desistir imediatamente sem explicação", afirmou. "E se alguém pensar algo ruim, eu vou saber... eu vou saber e vou desistir", completou, em tom de brincadeira.

A chegada da artista à plataforma chamou a atenção dos fãs que, desde sua ascensão como protagonista da franquia "Jogos Vorazes", em 2012, pediam sua entrada no Instagram. "Meu Deus, isso é gigante", comentou uma internauta no X.No primeiro vídeo publicado no perfil, Jennifer falou sobre a decisão de finalmente experimentar a plataforma. "Então, sim, estou dando para isso uma chance. E se qualquer pessoa disser qualquer coisa negativa, eu vou desistir imediatamente sem explicação", afirmou. "E se alguém pensar algo ruim, eu vou saber... eu vou saber e vou desistir", completou, em tom de brincadeira.