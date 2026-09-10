Jennifer Lawrence criou perfil no Instagram (@jlaw), pela primeira vez, desde que se tornou figura públicaReprodução / Instagram
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A chegada da artista à plataforma chamou a atenção dos fãs que, desde sua ascensão como protagonista da franquia "Jogos Vorazes", em 2012, pediam sua entrada no Instagram. "Meu Deus, isso é gigante", comentou uma internauta no X.
No primeiro vídeo publicado no perfil, Jennifer falou sobre a decisão de finalmente experimentar a plataforma. "Então, sim, estou dando para isso uma chance. E se qualquer pessoa disser qualquer coisa negativa, eu vou desistir imediatamente sem explicação", afirmou. "E se alguém pensar algo ruim, eu vou saber... eu vou saber e vou desistir", completou, em tom de brincadeira.
Nos comentários, famosos celebraram a chegada de Jennifer à plataforma. "Ela é perfeita", escreveu Amelia Diniz. Noah Schnapp, ator de "Stranger Things", também reagiu: "Esse é o melhor dia da minha vida".
Em apenas duas horas, o vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações, além de acumular cerca de 19 mil comentários e 12 mil republicações. O perfil da atriz também chegou à marca de 1 milhão de seguidores.
A estreia de Jennifer no Instagram acontece em um momento de novas movimentações em torno de "Jogos Vorazes". Os cinco filmes da saga voltaram aos cinemas da rede americana Megaplex a partir de 3 de setembro, em uma maratona que antecede a chegada de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita".
O novo longa estreia mundialmente em 20 de novembro e se passa 24 anos antes da história de Katniss Everdeen. A trama acompanha a juventude de Haymitch Abernathy durante o 50º Massacre Quaternário e é baseada no livro de Suzanne Collins.
Francis Lawrence retorna à direção da franquia. Joseph Zada interpreta o jovem Haymitch, enquanto Elle Fanning vive uma versão mais nova de Effie Trinket. O elenco ainda reúne Ralph Fiennes, Kieran Culkin, McKenna Grace e Maya Hawke.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa