Jogos Vorazes - Amanhecer na Colheita' ganha primeiro trailer - Divulgação / Paris Filmes

Jogos Vorazes - Amanhecer na Colheita' ganha primeiro trailer Divulgação / Paris Filmes

Publicado 13/04/2026 12:25

Rio - A Paris Filmes divulgou, nesta segunda-feira (13), o primeiro trailer de "Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita", baseado no livro homônimo de Suzanne Collins, que estreia no dia 19 de novembro deste ano nos cinemas brasileiros.

Com direção de Francis Lawrence, o filme revisitará o mundo de Panem 24 anos antes dos eventos de Jogos Vorazes, começando na manhã da colheita da 50º edição dos jogos, também conhecida como o Segundo Massacre Quaternário.

Nomes como Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning e mais integram o elenco do longa,