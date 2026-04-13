Jogos Vorazes - Amanhecer na Colheita' ganha primeiro trailer Divulgação / Paris Filmes

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Rio - A Paris Filmes divulgou, nesta segunda-feira (13), o primeiro trailer de "Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita", baseado no livro homônimo de Suzanne Collins, que estreia no dia 19 de novembro deste ano nos cinemas brasileiros. 
Com direção de Francis Lawrence, o filme revisitará o mundo de Panem 24 anos antes dos eventos de Jogos Vorazes, começando na manhã da colheita da 50º edição dos jogos, também conhecida como o Segundo Massacre Quaternário.
Nomes como Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning e mais integram o elenco do longa, 
 