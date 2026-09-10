Simaria Mendes junto dos funcionários em obraReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Simaria Mendes, de 44 anos, surpreendeu funcionários que trabalham na reforma de sua mansão, em São Paulo, com ingressos para o show que fará neste sábado (12). A cantora compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira (10).

A artista visitou o local da obra e convidou os trabalhadores para a apresentação. "Tenho um convite para fazer para vocês, para todo mundo que está aqui. Sábado agora vai ter meu show no Vibra São Paulo, e eu vim aqui trazer ingressos para vocês, para vocês irem com a mulher de vocês".

O grupo celebrou a novidade, e Simaria aproveitou para agradecer o trabalho dos funcionários na reforma. "Vim aqui para agradecer a vocês por estarem aqui toda semana trabalhando debaixo de chuva. É um trabalho que eu admiro muito, é arte pura. Tenho muito orgulho do que vocês fazem, muito orgulho do trabalho de vocês. Agora vou ensaiar para o show. Beijo para vocês, bom trabalho", disse.

A cantora retorna aos palcos pela primeira vez desde o fim da dupla com Simone Mendes, em 2022. A apresentação acontece no Vibra São Paulo neste sábado (12).
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa