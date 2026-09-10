Simaria Mendes junto dos funcionários em obraReprodução/Instagram
A artista visitou o local da obra e convidou os trabalhadores para a apresentação. "Tenho um convite para fazer para vocês, para todo mundo que está aqui. Sábado agora vai ter meu show no Vibra São Paulo, e eu vim aqui trazer ingressos para vocês, para vocês irem com a mulher de vocês".
O grupo celebrou a novidade, e Simaria aproveitou para agradecer o trabalho dos funcionários na reforma. "Vim aqui para agradecer a vocês por estarem aqui toda semana trabalhando debaixo de chuva. É um trabalho que eu admiro muito, é arte pura. Tenho muito orgulho do que vocês fazem, muito orgulho do trabalho de vocês. Agora vou ensaiar para o show. Beijo para vocês, bom trabalho", disse.
A cantora retorna aos palcos pela primeira vez desde o fim da dupla com Simone Mendes, em 2022. A apresentação acontece no Vibra São Paulo neste sábado (12).