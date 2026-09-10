Klara Castanho integra o elenco do filme ’Marília’ - Reprodução do Instagram

Klara Castanho integra o elenco do filme ’Marília’Reprodução do Instagram

Publicado 10/09/2026 08:05 | Atualizado 10/09/2026 10:34

Klara Castanho contou aos fãs, por meio do Instagram, nesta quarta-feira (9), que finalizou as gravações do filme "Marília". Intérprete de Maiara no longa-metragem, a atriz ainda se declarou para a cantora sertaneja e compartilhou alguns registros dos bastidores da produção.

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"Serei breve. Ontem (terça) finalizei minha participação em "Marília". Maiara, que sorte poder contar uma porção da sua linda história e dessa amizade avassaladora. Marília cantou e sempre estará em Todos Os Cantos. Serei eternamente sua fã", escreveu Klara na legenda.

Maiara retribuiu o carinho da atriz: "Deus está sendo bom demais comigo de poder me dar a oportunidade de revisitar através dessa obra lugares que havia me esquecido que eram tão preciosos! Tinha que ser você! Obrigada Klara por tudo! Marília eterna!", comentou.

Com Marina Versos no papel principal, o filme do Prime Video abordará a trajetória de Marília Mendonça - que morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo - até o estrelato, incluindo a jornada dela de altos e baixos desde a sua adolescência, cantando na igreja, a carreira como compositora, os desafios de lidar com a indústria musical dominada por homens, pressão da fama, além dos relacionamentos pessoais.

O elenco ainda conta com Sophia Valverde (Maraisa), Hermila Guedes (Dona Ruth, mãe de Marília), João Guilherme (Juliano Tchula), George Sauma (Pepato), André Torquato (Filipe Rossi), Igor Armucho (Murilo Huff), Alejandro Claveaux (Júnior, ex-padrasto da artista), Davi Bensá (Henrique Bahia), entre outros.







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