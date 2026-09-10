Pedro Sampaio mostra visita de Anitta em ensaioReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Anitta surpreendeu Pedro Sampaio e acompanhou de pertinho o ensaio do DJ para o show do Rock in Rio. Ele se apresentará no Palco Mundo, neste sábado (12), mesmo dia que J Balvin, Demi Lovato e Maroon 5. Um clique do momento foi compartilhado pelo artista por meio do Instagram, nesta quarta-feira (9). 
"Veio me visitar no ensaio", escreveu Pedro na legenda. Já em um vídeo compartilhado pelos fãs do DJ nas redes sociais, Anitta aparece elogiando a produção. "Que tudo, lindo. Que arraso", reage a Poderosa. Em outro momento, ela comentou: "Tudo! Vai ser perfeito. Vou assistir de onde eu estiver."
Além de Pedro, J Balvin, Demi Lovato e Maroon no sábado, o segundo fim de semana do Rock in Rio reunirá outros grandes nomes da música nacional e internacional. Entre os destaques de sexta (11) estão: Stray Kids, Alok - Keep Art Human, Hwasa e Nexz. No domingo (13), Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo comandam a festa. 