Pedro Sampaio mostra visita de Anitta em ensaio - Reprodução do Instagram

Pedro Sampaio mostra visita de Anitta em ensaioReprodução do Instagram

Publicado 10/09/2026 06:40 | Atualizado 10/09/2026 10:33

Anitta surpreendeu Pedro Sampaio e acompanhou de pertinho o ensaio do DJ para o show do Rock in Rio. Ele se apresentará no Palco Mundo, neste sábado (12), mesmo dia que J Balvin, Demi Lovato e Maroon 5. Um clique do momento foi compartilhado pelo artista por meio do Instagram, nesta quarta-feira (9).

"Veio me visitar no ensaio", escreveu Pedro na legenda. Já em um vídeo compartilhado pelos fãs do DJ nas redes sociais, Anitta aparece elogiando a produção. "Que tudo, lindo. Que arraso", reage a Poderosa. Em outro momento, ela comentou: "Tudo! Vai ser perfeito. Vou assistir de onde eu estiver."

Além de Pedro, J Balvin, Demi Lovato e Maroon no sábado, o segundo fim de semana do Rock in Rio reunirá outros grandes nomes da música nacional e internacional. Entre os destaques de sexta (11) estão: Stray Kids, Alok - Keep Art Human, Hwasa e Nexz. No domingo (13), Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo comandam a festa.