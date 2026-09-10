Fãs reclamaram de anúncio do grupo Spice Girls - Reprodução/Instagram

Fãs reclamaram de anúncio do grupo Spice GirlsReprodução/Instagram

Publicado 10/09/2026 17:36

Os fãs da extinta banda Spice Girls não esconderam a frustração com um anúncio feito nas redes sociais do quinteto nesta quinta-feira (10). O que começou como expectativa para um possível reencontro de Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell e Victoria Beckham não terminou da maneira esperada.

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As ex-integrantes do grupo revelaram o lançamento de um kit especial composto por 14 discos de vinil, CDs e outros objetos variados. A pré-venda está prevista para o dia 6 de novembro.

Os internautas que esperavam uma turnê mundial reclamaram nos comentários de vídeo publicado pela banda. "Guarda o cartão de crédito de volta na bolsa", ironizou um perfil. "Queremos duas coisas: 'Spice World' nas plataformas de streaming e uma turnê com a formação completa. Por favor, façam isso acontecer", pediu outro. "Negociar com meu marido o limite de preço para os ingressos das Spice Girls não serviu de nada", disse um terceiro.

Formada em 1994, a banda Spice Girls alcançou o topo das paradas mundiais com o single de estreia "Wannabe". Do primeiro disco vieram os sucessos "Say You'll Be There", "2 Become 1" e "Who Do You Think You Are"/"Mama". O último encontro das artistas em sua formação original aconteceu na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres.

Elas se reencontraram novamente para a "Spice World – 2019 Tour", mas sem a presença de Victoria Beckham. A mulher do ex-jogador David Beckham não integrou o projeto musical por estar totalmente dedicada à sua marca de moda.

Em março, Melanie Chisholm concedeu uma entrevista ao programa australiano "The Smallzy Show" e desmentiu que o grupo sairia em turnê. "Não haverá reencontro. Estamos em constante comunicação. Queremos fazer algo. Quem sabe quando, mas continuo muito otimista e torço para que vocês vejam as Spice Girls juntas em algum momento no futuro", disse.

Já em 2024, o jornal britânico "Daily Mail" revelou que o impedimento para uma série de shows das Spice Girls era um desentendimento entre Geri Halliwell e Melanie Brown, que afirmou ter se envolvido romanticamente com a ex-colega na época da banda.

Geri Halliwell não teria gostado da exposição do affair e cortou relações com Melanie Brown. Atualmente, a artista é casada com Christian Horner, ex-chefe da equipe de Fórmula 1 Red Bull Racing, com quem teve seu filho caçula, Montague George Hector Horner. Ela também é mãe de Bluebell Madonna, fruto do antigo relacionamento com o cineasta Sacha Gervasi.