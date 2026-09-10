Lucy Ramos mostra ultrassom 3D de KoraReprodução/Instagram
Em postagem nos Stories do Instagram, Ramos mostrou momento em família. Em vídeo, a pequena aparece no colo do pai, observando a irmã, a mãe explicou que está grávida de Kora, “É, ela está aqui na barriga da mãe”, disse. Na legenda, a atriz escreveu: “Kyky vendo a irmãzinha”. A artista também mostrou imagem de ultrassom 3D com mais detalhes, e comparou registros das duas filhas em mesmo período da gestação.
Ela, ainda, falou sobre reação de Kyara após ver a irmã, “Vejam se eu aguento com isso, lindezas? Levei Kyky comigo no ultrassom da Kora, ela viu a irmã fazendo biquinho e agora não pode ouvir a gente falar que já faz igual. Fofuras da mamãe”, revelou.
Entre os comentários da publicação, seguidores falaram sobre ternura da bebê. Uma internauta afirmou: “É muita fofura, Lucy! Essa Kyky é lindeza igual a mamãe”, outra declarou que as irmãs serão próximas no futuro, “Sensacional! Vão ser melhores amigas”.
Em publicação anterior, a atriz revelou o nome da filha mais nova, e explicou escolha. “Kora é o nome da nossa pequena que está no forninho. Queríamos um nome curto, forte e que começasse com K, pra combinar com o da Kyara. Agora temos a duplinha: Kyky e Kokó”, contou.
Lucy e Thiago estão juntos desde 2006, há cerca de duas décadas. Eles tiveram a primeira filha, Kyara, em abril de 2025.
A atriz interpreta a personagem Juli na novela das 19h, “Por Você”, da Rede Globo, técnica de enfermagem e mãe solteira de Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Ela também é melhor amiga da protagonista, Bela (Sheron Menezzes), que precisa assumir os cuidados da família de enfermeira, após seu falecimento em um acidente de carro.
Ramos chegou a mostrar Kyara ao lado dos atores que interpretam os filhos de sua personagem na produção, “Kyky com seus irmãos da ficção. Eu amo quando a vida imita a arte e o carinho ultrapassa a telinha. Que dia mais gostoso com pessoas que somam, acolhem e deixam tudo mais leve”, falou.
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