Ana Hickmann fez declaração romântica para Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann fez declaração romântica para Edu GuedesReprodução/Instagram

Publicado 10/09/2026 18:32

Ana Hickmann , de 45 anos, fez uma homenagem para Edu Guedes, de 52,dias antes do casamento religioso marcado para sábado (12) no interior de São Paulo e que deve reunir cerca de 150 convidados. Nesta quinta-feira (10), a apresentadora compartilhou um vídeo com o chef de cozinha e destacou a cumplicidade entre o casal.

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"O amor também é parceria. É estar junto nos dias leves, mas principalmente segurar a mão um do outro quando a vida pede mais força. Porque, no fim, é sobre escolher caminhar juntos… em todos os momentos. Contando as horas para o nosso dia!!!", escreveu na legenda.

Edu Guedes também comentou a expectativa para a união e revelou detalhes da montagem da cerimônia. "Faltam poucos dias para o casamento e enquanto a gente se prepara para o grande dia, a montagem está a todo vapor! Sigo acompanhando de perto alguns momentos dessa transformação com parceiros que estão fazendo parte desse projeto e momento único da nossa vida. É muito especial ver cada detalhe tomando forma", afirmou.

Recentemente, o chef de cozinha explicou a escolha da Casa Gialla, propriedade dele, como cenário do casamento. "A fazenda é linda e nós queremos valorizar o espaço para compor nosso casamento. A decoração irá destacar cada detalhe da arquitetura e natureza local".

A contratada da Record adiantou que os convidados poderão fotografar momentos especiais da festa. "Vamos distribuir câmeras analógicas e, depois, criar um álbum com fotos sob o olhar dos nossos familiares e amigos. Queremos guardar essas memórias de uma forma especial", disse Ana.

Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram a união no civil em maio do ano passado. Amigos de longa data, os dois assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois, durante uma viagem a Portugal.

A apresentadora é mãe de Alezinho, fruto do antigo casamento com Alexandre Correa. Já Edu Guedes é pai de Maria Eduarda, da relação anterior com a empresária Daniela Zurita.