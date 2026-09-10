Tainá Militão - Reprodução/Instagram

Tainá Militão Reprodução/Instagram

Publicado 10/09/2026 19:38

Tainá Militão , de 29 anos, desabafou nesta quinta-feira (10) sobre os desgastes da reta final da gestação. A influenciadora, que espera por Gabriel, primeiro filho com o jogador Éder Militão, de 28, abriu a caixinha de perguntas do Instagram e relatou os impactos dessa fase em sua rotina.

fotogaleria

"O que está pesando é a minha barriga, pressão na pelve e cansaço. Não tenho vontade de fazer nada. Quando entro no banho, dá vontade de pegar uma cadeira para tomar banho. O finalzinho, quando falta ali duas ou três semanas para o parto, você fica um caco, é cansativo", disse nos Stories.

A influenciadora explicou que tenta manter a alimentação equilibrada, embora costume pular o café da manhã. "Estou conseguindo comer. De manhã, não consigo, então só como no almoço. Espero o Éder chegar do treino e a gente almoça, estou conseguindo comer de tudo".

Questionada por um internauta, Tainá Militão revelou que não pretende organizar festas de mesversário para o bebê. "Não, gente, não vou fazer. Não fiz do Matteo e da Helena, também não vejo a necessidade de fazer para o Gabriel. Talvez uma festa de um ano, quem sabe, mas também um ano a criança nem aproveita, a festa é para o adulto", afirmou.

A mulher de Éder Militão não descartou realizar outras comemorações ao longo da infância do menino. "Pensei em fazer algo maior quando tiver dois, três anos... Não sei, vamos ver como que a vida vai levando as coisas, né? A gente nunca sabe", completou.

Vale lembrar que Tainá Castro já é mãe de Helena, de 6 anos, e Matteo, de 5, do antigo relacionamento com o jogador de futebol Léo Pereira. Já Éder Militão é pai de Cecília, de 4 anos, fruto da relação anterior com a influenciadora Karoline Lima.