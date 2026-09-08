Anitta assume a coroa da Grande Rio após a saída de Virginia, e a troca acabou incendiando as redes - Reprodução rede social

Anitta assume a coroa da Grande Rio após a saída de Virginia, e a troca acabou incendiando as redesReprodução rede social

Publicado 08/09/2026 13:08

Anitta como rainha de bateria da Grande Rio é uma escolha de peso. Tem nome, projeção e tamanho artístico de sobra. A questão aqui nem é a coroa. É o discurso.

Virginia saiu, Anitta chegou e Ingrid Guimarães resolveu comemorar com um sonoro ‘Graças a Deus’ e uma coleção de palminhas. Rico Melquiades não deixou barato: ‘Para enaltecer uma mulher não precisa diminuir outra.’

E esta coluna está juntinha com Rico!

Anitta vem levantando bandeiras importantes. Fala de liberdade, respeito e tem sido firme na defesa das religiões de matriz africana. Bonito! Necessário! Só que liberdade tem que caber para todo mundo, inclusive quando o outro pensa diferente da gente.

E não faz muito tempo, no Estrelas da Casa, a própria cantora soltou que tinha ‘um preconceito terrível com negócio de dancinha no pagode’.

Ora, Anitta! Pode achar a dancinha horrorosa. Pode não querer ver nem pintada de ouro. Mas ‘preconceito’? Justamente você?

É aí que o discurso começa a tropeçar na própria saia.

E Ingrid, querida, o ‘Graças a Deus’ poderia ter ficado no rascunho. Porque comemorar publicamente a saída de uma mulher, em nome da chegada de outra, não é sororidade. É torcida com verniz.

Anitta não precisa que ninguém diminua Virginia. Já é gigante por conta própria.

Só precisa tomar cuidado para aquilo que prega não ficar mais bonito na fala do que na prática.