Anitta assume a coroa da Grande Rio após a saída de Virginia, e a troca acabou incendiando as redesReprodução rede social
Coroa de Anitta expõe treta com Virginia e põe sororidade em xeque
Ingrid comemora saída de Virginia, Rico reage e postura em torno da nova rainha provoca debate sobre sororidade
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Entre famosos e perrengues, o Rock in Rio deu assunto de sobra
Área VIP teve ritmos diferentes, chuva virou assunto nas redes e até um princípio de incêndio entrou para os bastidores do festival
Tia Milena denuncia racismo, mas o caso ainda deixa perguntas
Ex-BBB acusa segurança de racismo no Rock in Rio, mas ausência de boletim de ocorrência mantém perguntas no ar
Virginia fatura R$ 50 mil de fãs e vira alvo na internet
Influenciadora é criticada após live render cerca de R$ 50 mil em presentes pagos enviados por seguidores
Chique! Luiza Possi leva o gospel à Sala São Paulo
Cantora grava primeiro audiovisual gospel no dia 7, com orquestra, coral, músicas inéditas e ingressos já em lista de espera
Miss Mundo volta ao SBT e Brasil sonha com coroa após 55 anos
Após quase 40 anos, emissora transmite a final direto do Vietnã; Gabriela Botelho tenta quebrar jejum brasileiro de 55 anos
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