Isabeli Fontana marcou presença no festival - Fred Pontes

Isabeli Fontana marcou presença no festivalFred Pontes

Publicado 08/09/2026 08:30

O primeiro fim de semana do Rock in Rio teve ritmos bem diferentes também fora dos palcos. Na sexta e no sábado, a circulação de famosos pela área VIP foi bem discreta. No sábado, Bella Longuinho acabou sendo uma das grandes celebridades da noite! Foi muito procurada, atendeu todo mundo, posou para fotos e mostrou uma simpatia daquelas. Ela brilhou! Uma querida!

Já no domingo, o cenário mudou completamente. Foi um verdadeiro bombardeio de artistas. Celebridade para todo lado, encontros, fotos, entrevistas e aquela movimentação que transforma a área VIP num espetáculo à parte.

E teve chuva. Muita chuva! Aí começou uma choradeira nas redes que, sinceramente, chamou atenção. Gente reclamando de pé molhado, capa, cabelo… Calma, minha gente! É festival a céu aberto!

Nos anos 80 e 90, chuva e perrengue faziam parte do pacote e o povo continuava cantando, dançando e se divertindo. Hoje parece que qualquer pingo d’água já vira ocorrência internacional.

Teve gente embrulhando o tênis, reclamando porque não podia entrar com guarda-chuva e tratando a chuva como se fosse falha da organização. São Pedro ainda não está na folha de pagamento do Rock in Rio!

E o guarda-chuva não entra por uma razão simples: segurança. No meio de milhares de pessoas, haste e pontas podem causar acidente. Então é capa de chuva, disposição e segue o show!

Também houve um susto com um princípio de incêndio em uma estrutura do festival. Teve fumaça, o que chamou a atenção de quem estava por perto, mas a situação foi rapidamente controlada e ninguém se feriu.

No fim, teve música, famosos, chuva, susto e muito perrengue.

Vamos combinar? Festival também é isso. Essa geração está ficando mimizenta demais!