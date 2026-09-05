Cariúcha e Mara Maravilha protagonizam novo capítulo de uma troca de farpas que agora ganhou resposta oficial e exclusiva da assessoria da cantora - Reprodução rede social

Cariúcha e Mara Maravilha protagonizam novo capítulo de uma troca de farpas que agora ganhou resposta oficial e exclusiva da assessoria da cantoraReprodução rede social

Publicado 05/09/2026 07:00

Foi durante essa confusão que Cariúcha contou no programa que Mara havia sido procurada para participar da atração e dar sua versão da história. Pela maneira como o episódio foi apresentado, ficou a impressão de que Mara teria sido convidada, mas não topou ou simplesmente não apareceu.

Pois a assessoria de Mara resolveu responder. Com exclusividade à Coluna Andrei Lara, a assessoria de Mara Maravilha afirma que a artista foi, sim, procurada pela direção da RedeTV! e garante que respondeu prontamente à solicitação, aceitando o convite.

No comunicado, a assessoria ainda fez questão de registrar que o relacionamento de Mara com a RedeTV! está mantido, ‘como sempre, de forma ética e profissional’. E lembrou que a artista já recebeu convites semelhantes em diversas outras ocasiões, quando Luciana Gimenez comandava o ‘SuperPop’. A combinação de ‘ética’, ‘profissional’ e o nome da antiga apresentadora, convenhamos, não parece ter sido escolhida no bingo.

Mas a dose maior de veneno veio logo depois.

‘A fala da até então atual apresentadora não condiz com a verdade dos fatos, demonstrando que a mesma aparenta estar mal informada e orientada’, disparou a assessoria.

E esse ‘até então’, hein? Se Cariúcha continua no comando do programa, bastava escrever ‘atual apresentadora’. Então por que o prazo de validade embutido na frase? Será que a assessoria de Mara sabe de alguma coisa que Cariúcha ainda não sabe? Tem carta de demissão sendo impressa ou foi só uma alfinetada com firma reconhecida? Porque duas palavrinhas conseguiram fazer mais barulho que o comunicado inteiro.

Para completar, a equipe informou que a carreira e o nome de Mara Maravilha estão sendo estruturados para uma nova série, que já tem data de pré-lançamento definida.

A série ainda nem começou, mas suspense já não falta.