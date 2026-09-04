Bernardo Fellows ficará à frente da articulação da operação municipal para os sete dias de festivalReprodução rede social

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Andrei Lara
Antes de a primeira guitarra soar na Cidade do Rock, outra orquestra já estará em ação. O prefeito Eduardo Cavaliere designou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, para articular o trabalho dos diferentes órgãos municipais nos sete dias de festival. A operação terá BRT expresso, esquema especial no metrô e no VLT, monitoramento por 800 câmeras e três drones, além de mais de 400 guardas municipais e 142 garis por dia. Uma engrenagem enorme que precisa funcionar sem desafinar, porque receber bem o público também faz parte do espetáculo. E Fellows conhece bem essa partitura.