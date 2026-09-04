Agora é oficial. A União da Ilha confirmou ontem, quinta-feira (3) Darlin Ferrattry como sua nova rainha de bateria para o Carnaval de 2027. A empresária, mãe de Lexa e velha conhecida da Avenida, anunciou também que este será seu último desfile ocupando o posto.
A recepção, porém, não foi exatamente um samba de uma nota só. Na publicação da União da Ilha, os comentários ficaram divididos. Enquanto muitos seguidores parabenizaram a nova rainha, muitos outros torceram o nariz.
Sobre os R$ 270 mil, ninguém confirmou se a conversa chegou exatamente nesse valor, se houve pagamento ou em quais condições. E esta coluna também não vai sair pedindo extrato bancário de ninguém. A coroa está confirmada. O preço dela continua sambando nos bastidores.
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