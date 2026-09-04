Darlin Ferrattry foi confirmada como nova rainha de bateria da União da Ilha - Reprodução União da Ilha

Darlin Ferrattry foi confirmada como nova rainha de bateria da União da IlhaReprodução União da Ilha

Publicado 04/09/2026 07:00





pelo posto. À época, claro, tudo ainda estava no condicional. A negociação virou anúncio.



A recepção, porém, não foi exatamente um samba de uma nota só. Na publicação da União da Ilha, os comentários ficaram divididos. Enquanto muitos seguidores parabenizaram a nova rainha, muitos outros torceram o nariz. Agora é oficial. A União da Ilha confirmou ontem, quinta-feira (3) Darlin Ferrattry como sua nova rainha de bateria para o Carnaval de 2027. A empresária, mãe de Lexa e velha conhecida da Avenida, anunciou também que este será seu último desfile ocupando o posto. Para quem acompanha esta coluna, surpresa nenhuma. Em 12 de agosto, antecipamos que Darlin estava em negociação com a escola e contamos também que, nas bocas do samba, circulava a cifra de R$ 270 mil pelo posto. À época, claro, tudo ainda estava no condicional. A negociação virou anúncio.A recepção, porém, não foi exatamente um samba de uma nota só. Na publicação da União da Ilha, os comentários ficaram divididos. Enquanto muitos seguidores parabenizaram a nova rainha, muitos outros torceram o nariz.

Sobre os R$ 270 mil, ninguém confirmou se a conversa chegou exatamente nesse valor, se houve pagamento ou em quais condições. E esta coluna também não vai sair pedindo extrato bancário de ninguém. A coroa está confirmada. O preço dela continua sambando nos bastidores.