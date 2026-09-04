Bia do Brás, participante do 'BBB 24' entrou na trend do cabelo curto - Reprodução Instagram

Bia do Brás, participante do 'BBB 24' entrou na trend do cabelo curtoReprodução Instagram

Publicado 04/09/2026 10:00

Bia do Brás , Gkay e Patrícia Abravanel estão entre os nomes que entraram na nova febre das redes sociais: aparecer em vídeo cortando o próprio cabelo e, segundos depois, surgir com os fios curtinhos, geralmente no estilo chanel. Mas calma, nenhuma delas precisou encarar a tesoura. A transformação é feita por inteligência artificial e ficou tão realista que muita gente acreditou que o corte era de verdade.

Para entrar na brincadeira, o usuário desembolsa R$ 300 para criar o efeito e descobrir, sem mexer em um fio sequer, como ficaria com outro visual.

Agora, convenhamos: R$ 300 para fingir que cortou o cabelo? Melhor comprar uma peruca de kanekalon. Crendeuspai!