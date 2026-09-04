Bia do Brás, participante do 'BBB 24' entrou na trend do cabelo curtoReprodução Instagram
Trend que ‘corta’ cabelo dos famosos custa R$ 300. Eu, hein!
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