Davi Brito e Emilly Araújo em ensaio pré-wedding antes do casamentoReprodução Instagram

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Andrei Lara
Davi Brito e Emilly Araújo se casam amanhã, em Salvador, numa cerimônia religiosa que pode chegar a R$ 2,5 milhões. Os dois já oficializaram a união no civil, em julho, e agora reúnem familiares e convidados para a celebração. No pré-wedding, realizado no Instituto Feminino da Bahia, o casal usou looks avaliados em cerca de R$ 16 mil. Se amor não tem preço, a festa tem.