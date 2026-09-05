Gabriela Botelho, Miss Mundo Brasil, representa o país na final internacional e tenta encerrar um jejum brasileiro de 55 anos sem a coroa - Reprodução Instagram

Gabriela Botelho, Miss Mundo Brasil, representa o país na final internacional e tenta encerrar um jejum brasileiro de 55 anos sem a coroaReprodução Instagram

Publicado 05/09/2026 09:40

O reencontro não é apenas nostalgia. Entre 1983 e 1987, o SBT transmitiu e produziu o Miss Brasil Mundo, numa época em que concurso de beleza tinha cadeira cativa na televisão brasileira. Agora, quase quatro décadas depois, a emissora volta a abrir espaço para uma competição que completa 75 anos de história e mantém o lema ‘Beleza com Propósito’.

E tem brasileira na briga. Gabriela Botelho, mineira de 25 anos, conquistou o Miss Brasil Mundo representando Sergipe e chega à final tentando acabar com uma espera que já dura 55 anos. O Brasil só venceu o Miss Mundo uma vez: em 1971, com Lúcia Petterle.

Gabriela vem chamando atenção ao longo da competição e passou por provas de oratória, talento e moda. No ‘Head to Head’, falou em inglês sobre saúde mental e também levou ao concurso um projeto social ligado, entre outras ações, ao trabalho voluntário realizado após a tragédia de Brumadinho.

No Brasil, a franquia é comandada pelo CNB, responsável pela escolha da representante nacional.

Silvio Santos não está mais aqui para perguntar quem merece a coroa. Mas, quase 40 anos depois, o SBT descobriu que algumas tradições não envelhecem. Só trocam de miss.