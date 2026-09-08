A ex-BBB Tia Milena se envolveu em polêmica após denunciar racismo no Rock in Rio - Reprodução Instagram

A ex-BBB Tia Milena se envolveu em polêmica após denunciar racismo no Rock in RioReprodução Instagram

Publicado 08/09/2026 07:15

Tia Milena foi ao Rock in Rio e conseguiu virar assunto dentro e fora dos shows. Primeiro, diante do heavy metal, disparou: ‘Quem escuta essa merda?’. Convenhamos, ninguém é obrigado a gostar. Mas ir a um festival chamado Rock in Rio e se espantar com rock é quase reclamar de água na piscina.

Depois, a coisa ficou séria. Milena acusou uma segurança de racismo após uma abordagem em um espaço do festival. Segundo ela, a profissional foi grossa, questionou sua presença e a tratou como se estivesse tentando furar uma fila ou entrar onde não deveria.

E aí o tom muda. Racismo é crime. Não é assunto pequeno e muito menos fofoca de camarote.

O Rock in Rio informou que apuraria o episódio. Até então, porém, não havia notícia de boletim de ocorrência registrado por Milena. E é justamente aí que ficam algumas perguntas. Se ela entende que foi vítima de racismo, por que uma acusação tão grave ficou apenas nos Stories? Por que não levar também o caso às autoridades?

Se houve racismo, que a segurança seja identificada, que tudo seja investigado e, se o crime for comprovado, que haja responsabilização. Mas uma denúncia dessa gravidade também precisa sair da rede social e ganhar o caminho formal.

Story desaparece em 24 horas. Uma acusação de racismo, não.

E, depois de reclamar até do heavy metal, Tia Milena conseguiu fazer mais barulho fora do palco do que muito amplificador lá dentro.