A ex-BBB Tia Milena se envolveu em polêmica após denunciar racismo no Rock in RioReprodução Instagram
Tia Milena denuncia racismo, mas o caso ainda deixa perguntas
Ex-BBB acusa segurança de racismo no Rock in Rio, mas ausência de boletim de ocorrência mantém perguntas no ar
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Virginia fatura R$ 50 mil de fãs e vira alvo na internet
Influenciadora é criticada após live render cerca de R$ 50 mil em presentes pagos enviados por seguidores
Chique! Luiza Possi leva o gospel à Sala São Paulo
Cantora grava primeiro audiovisual gospel no dia 7, com orquestra, coral, músicas inéditas e ingressos já em lista de espera
Miss Mundo volta ao SBT e Brasil sonha com coroa após 55 anos
Após quase 40 anos, emissora transmite a final direto do Vietnã; Gabriela Botelho tenta quebrar jejum brasileiro de 55 anos
Cláudio Cordeiro deixa o SBT Rio, mas ‘reestruturação’ não cola
Executivo saiu após acordo, já teria nova emissora e deixa o canal buscando substituto a apenas um mês das eleições
Mara Maravilha contra-ataca e sugere prazo de validade para Cariúcha
Assessoria da cantora confirma convite para o ‘SuperPop’, fala em ética e provoca ao chamar Cariúcha de ‘até então atual apresentadora’
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