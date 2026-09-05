Virginia Fonseca voltou ao centro das críticas após faturar cerca de R$ 50 mil com presentes enviados por fãs durante uma live - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca voltou ao centro das críticas após faturar cerca de R$ 50 mil com presentes enviados por fãs durante uma liveReprodução do Instagram

Publicado 05/09/2026 12:30

Virginia Fonseca descobriu que presente virtual também enche conta bancária de verdade. Em uma live, seguidores puderam comprar mimos digitais que se transformam em dinheiro para quem está do outro lado da tela.

Segundo a repercussão nas redes, a primeira transmissão teria rendido cerca de R$ 50 mil. Em determinado momento, Virginia ainda participou das famosas disputas entre influenciadores para ver quem recebe mais presentes em poucos minutos.

É permitido? É. Mas a internet levantou outra questão: uma mulher que já construiu uma fortuna precisa mesmo passar o chapéu virtual para os fãs?

A polêmica vem pouco depois do fim da parceria da influenciadora com a Blaze. Pelo visto, o endereço da receita mudou, mas o caixa continua trabalhando em horário integral.