Luiza Possi vive nova fase na carreira e prepara a gravação de seu primeiro audiovisual gospel na Sala São PauloReprodução Instagram

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Andrei Lara
Luiza Possi escolheu uma data carregada de simbolismo para dar um novo passo na carreira. Neste 7 de setembro, a cantora sobe ao palco da Sala São Paulo para gravar ‘Quando Ele Me Encontrou’, seu primeiro audiovisual inteiramente dedicado à música gospel.
O projeto reúne seis canções inéditas e autorais, além de releituras de músicas que marcaram sua caminhada de fé. Luiza será acompanhada pela Orquestra e pelo Coral do Theatro São Pedro, em arranjos preparados especialmente para a gravação. A produção divulgada fala em mais de 60 músicos, embora a própria cantora tenha afirmado, em entrevista, que serão cerca de 100 profissionais envolvidos no palco.
E tem convidado especial. Eli Soares participa da gravação, que começa às 19h30. Os ingressos foram disponibilizados gratuitamente mediante reserva, mas, para quem resolveu deixar para a última hora, a notícia não é das melhores: a página do evento já aparece em lista de espera. Fé move montanhas. Ingresso gratuito na Sala São Paulo, pelo visto, move uma multidão.
Luiza contou ainda que o projeto ganhou corpo após uma conversa com Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A cantora não esconde a importância que dá ao encontro entre a música gospel e um dos principais palcos da música erudita do país.
No Dia da Independência, Luiza proclama uma nova fase. E, desta vez, o grito vem com coral, orquestra e amém.
A coluna gosta muito de Luiza Possi e torce por essa nova fase. Artista querida, talentosa e sempre muito gentil, ela merece que esse projeto seja um sucesso. Que venha bonito, grandioso e cheio de luz.