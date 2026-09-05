Luiza Possi vive nova fase na carreira e prepara a gravação de seu primeiro audiovisual gospel na Sala São PauloReprodução Instagram
Chique! Luiza Possi leva o gospel à Sala São Paulo
Cantora grava primeiro audiovisual gospel no dia 7, com orquestra, coral, músicas inéditas e ingressos já em lista de espera
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