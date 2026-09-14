’A Fazenda 18’ tem decoração que remete à primeira edição do reality - Edu Moraes / Record TV

’A Fazenda 18’ tem decoração que remete à primeira edição do realityEdu Moraes / Record TV

Publicado 14/09/2026 06:15

É fogo no feno! Começa nesta segunda-feira (14) a 18ª edição de "A Fazenda" . Neste ano, o reality chega com uma série de novidades, como quadros e apresentadores novos, prêmio histórico, visitantes e mais programas ao vivo. Sob o comando de Adriane Galisteu, a atração estreia às 22h45 na tela da Record TV.

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"O meu papel não é só apresentar, é vibrar, é dar bronca e cortar peão também. Eu jogo o jogo do peão e gosto de deixar isso claro para eles, que sou um porto seguro para os peões, mas, principalmente, para o público. O meu olhar é muito parecido com o de quem está em casa. Isso é uma coisa muito legal e eu gosto cada vez mais de mostrar isso para as pessoas, o quanto eu também vibro, eu também sofro, fico brava, com a mesma raiva do público. Eu só não jogo em time de ninguém. Aprendi isso muito cedo, a duras penas, de que não dá para jogar em nenhum time. Aprendi a ficar neutra", comenta Adriane Galisteu.

Maior prêmio do reality

Segundo a produção, esta edição terá a maior quantia já paga pelo reality. Em dezembro, quando é a previsão de término do programa, o vencedor sairá de "A Fazenda" com uma bolada de R$ 2 milhões, além de R$ 500 mil em prêmios durante a temporada, totalizando R$ 2,5 milhões.



"Eu fico torcendo para que esse elenco seja o que vai atrás do dinheiro, que conte essa história, que faça a gente passar raiva, mas que faça a gente se divertir também, porque a gente está aqui para isso. A gente quer ver beijo na boca, quer ver emoção, quer brigar por eles, mas a gente está muito a fim de ver a disputa acontecer. Não podemos esquecer que é uma novela da vida real, mas que é um grande jogo, que vale uma baita grana. Às vezes, os peões esquecem um pouco disso e eles não podem esquecer", afirma Galisteu.

Mais programas ao vivo

Além do novo prêmio, o número de programas ao vivo é uma das novidades desta edição. Agora, "A Fazenda" terá transmissões em tempo real entre domingo e quinta-feira.



"Os nossos programas gravados, até o momento, serão sexta e sábado. A gente deu uma crescida porque o programa ao vivo traz mais frescor do conteúdo. É justamente para tentar trazer sempre tudo muito atual, do que acabou de acontecer. A gente já vinha nessa batida nas outras temporadas e acho que com esses ao vivos agora vai ficar melhor", conta Fernando Viudez, diretor geral de "A Fazenda".

Visitantes prometem mexer no jogo

Outra novidade que promete mexer com a dinâmica do jogo é a chegada de visitantes ao reality. Neste ano, não terá o grupo dos infiltrados, mas outras pessoas além dos 22 participantes oficiais entrarão na casa.



Chamado de "As Visitas", o grupo de quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, entrarão na casa nesta segunda-feira. A princípio, eles ficarão por uma semana, mas o público poderá decidir se permanecem por mais tempo e quais ficam ou não.



"Domingo vão entrar os 22 participantes. Na segunda-feira, a gente tem o nosso programa ao vivo, onde vamos mostrar a entrada e uma dinâmica de apontamento do que vai ter acontecido no domingo. Dentro do programa ao vivo, a Dri vai falar com eles e vai chamar para dentro da sede quatro visitantes. As visitas vão chegar como toda visita chega, pode ser bom ou pode ser incômodo. E esses quatro vão ter assistido à atividade de apontamento. Eles vão conhecer quem são os os participantes. Quando eles entrarem, já vai ter uma decisão que vão ter que tomar em relação aos 22 participantes", explica Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record.

Christina Rocha e Marcia Fu ganham quadros

Outra grande novidade é a chegada de Marcia Fu e Christina Rocha para compor o grupo de apresentadores do programa. Nesta edição, a ex-"A Fazenda 15" receberá os eliminados em uma espécie de caverna "embaixo" da sede logo depois de deixarem o reality. Já Christina entra no lugar de Lucas Selfie na Cabine de Descompressão e também passa a comandar o podcast "React", que vai ao ar às terças-feiras, antes do apontamento para a roça.



"O eliminado vai direto para minha caverna. Eles estão lascados comigo", afirma Marcia Fu. "Para mim é uma coisa nova. São muitos anos de carreira, mas para mim é uma coisa completamente nova. Mas é bom. Parece que dá uma renascida fazer uma coisa diferente. Às vezes você fica naquela mesma coisa e já deu que tinha que dar", diz Christina.

Mais novidades e spoilers

Entre as novidades para esta edição também está a criação de um camarim para os participantes se arrumarem, uma jacuzzi que só poderá ser usada por quem ganhar a prova de fogo, os animais com mais protagonismo e uma maior importância para o Rancho do Fazendeiro.



No digital, além de poder acompanhar os seis sinais ao vivo, o público agora terá uma área de mosaico, com várias câmeras ao mesmo tempo. Nas redes sociais, a galera também terá mais spoilers dos bastidores e das provas.



Para este ano, a produção escolheu voltar às origens e se inspirar em "A Fazenda 1" para a decoração, que ganha tons mais terrosos e puxados para a madeira.



Embora os 22 participantes só sejam oficialmente apresentados na noite desta segunda-feira, a produção já deu alguns spoilers sobre quem estará na 18ª edição de "A Fazenda", confira:



- Um participante nasceu em Nova Iorque;



- Um peão já esteve no elenco de Chiquititas;



- Jornalista de destaque em podcast;



- Cantora que participou do Power Couple;



- Ex-marido de uma cantora;



- Paranaense com experiência rural;



- Fã da Xuxa Meneghel;



- Atriz e apresentadora que já atuou em salto (esporte);



- Cantor e compositor que já foi apresentador do MTV;



- Primeira brasileira a vencer o concurso de Miss Supranational.