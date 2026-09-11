Rodrigo Bocardi encerrou contrato com a emissora Divulgação/SBT
Rodrigo Bocardi encerra contrato com o SBT: 'Falta de palavra'
Jornalista afirmou que a emissora 'se vendeu' após as denúncias feitas contra ele
Rodrigo Bocardi encerra contrato com o SBT: 'Falta de palavra'
Jornalista afirmou que a emissora 'se vendeu' após as denúncias feitas contra ele
Jão revela papo com Elton John nos bastidores do Rock in Rio
Cantor contou a Ana Maria Braga detalhes do encontro com o astro britânico e destacou o carinho que recebeu após o show
Anitta é interrompida ao vivo e se impõe no 'Estrelas da Casa'
Conselheira explicou motivo por trás das críticas e afirmou que competidores precisam aproveitar orientações recebidas no reality
Roberta Miranda revela que foi separada da mãe biológica; entenda
Cantora se emocionou ao relembrar o momento em que tomou coragem para confrontar a mãe adotiva sobre o segredo
Netflix anuncia série com Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa
'Dom de Iludir' terá direção de Mauro Mendonça Filho e clássico de Caetano Veloso regravado por Liniker na trilha sonora
Bruna Griphao conta que 'Dança dos Famosos' exige mais do que esperava
Atriz comenta os efeitos da rotina intensa, adianta sobre retorno ao Salgueiro e revela planos para a dramaturgia e o teatro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.