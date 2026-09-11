Rodrigo Bocardi encerrou contrato com a emissora Divulgação/SBT

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Leticia Pessôa
O SBT anunciou nesta sexta-feira (11) o encerramento do contrato de Rodrigo Bocardi com a emissora. O apresentador já havia deixado o comando do "SBT Cidades" após denúncias de um suposto esquema do jornalista com prefeituras de São Paulo, que segundo o canal não foram comprovadas. 
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Rodrigo Bocardi dividia o comando do 'SBT Cidades' com Érica Reis - FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT
Rodrigo Bocardi criticou nota divulgada pelo SBT - Reprodução/Instagram
Rodrigo Bocardi encerrou contrato com a emissora - Divulgação/SBT
"O SBT tomou conhecimento, pelas redes sociais, de uma denúncia relacionada ao apresentador Rodrigo Bocardi, e não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional", iniciou o comunicado. 
"No entanto, como a parceria entre SBT e BocaTV já havia sido desfeita, Rodrigo Bocardi tomou a decisão, e o SBT aceitou, de encerrar por completo o contrato com a emissora e se dedicar integralmente às suas empresas", completou a emissora. 
Em vídeo nas redes sociais, Rodrigo Bocardi criticou a nota divulgada pelo canal da família Abravanel. "Eu demiti o SBT da minha vida. Descumprimento de contrato, falta de palavra e irresponsabilidade... o SBT sim. Eu lamento pelos telespectadores e por todos os profissionais que lá trabalham e me acolheram tão bem. Mas gente, como acreditar? O SBT não foi capaz de segurar as forças que se moveram contra mim. O SBT não suportou um mês e se vendeu", disse ele. 
Em junho, o Bocardi foi anunciado como novo contratado da emissora para ancorar o novo projeto multiplataforma em parceria com o BocaTV. O jornalista trabalhou por mais de 30 anos na TV Globo e na Band.
Atuou como repórter, correspondente internacional nos Estados Unidos e, na Globo, apresentador do “Bom Dia São Paulo”. Também esteve à frente de telejornais como “Jornal Hoje”, “Jornal Nacional” e “Jornal da Globo”, como apresentador substituto.
 