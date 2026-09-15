Protagonista da série ’O Segredo de Widow’s Bay’, Matthew Rhys venceu o EmmyReprodução / Instagram

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
O 78º Emmy Awards, considerado o Oscar da TV, aconteceu em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (14). A cerimônia foi apresentada pela protagonista de "Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais", Mariska Hargitay. A série de comédia "O Segredo de Widow’s Bay" e o drama "The Pitt" foram as grandes vencedoras da noite.
fotogaleria
Mariska Hargitay apresentou o Emmy 2026 - Reprodução / Instagram
Protagonista da série 'O Segredo de Widow's Bay', Matthew Rhys venceu o Emmy - Reprodução / Instagram

O sucesso da AppleTV sobre uma ilha no leste dos Estados Unidos levou 14 estatuetas nas categorias de comédia, um novo recorde no gênero, superando "O Estúdio", a sátira de Hollywood que ganhou 13 prêmios no ano passado.

Além de conquistar a categoria de "Melhor Série de Comédia", "O Segredo de Widow’s Bay" rendeu o Emmy para seu protagonista Matthew Rhys, assim como para os coadjuvantes Kate O'Flynn e Stephen Root. Rhys também levou o prêmio da Academia de Televisão de melhor ator em série limitada ou antologia minissérie, por seu papel em "O Monstro em Mim", da Netflix.

A protagonista de "Hacks", Jean Smart, de 75 anos, fez história ao receber a estatueta de melhor atriz de série de comédia: ela venceu cinco prêmios pelas cinco temporadas da série em que interpretou uma comediante veterana que enfrentou os altos e baixos da indústria do entretenimento ao longo de décadas de carreira.

"The Pitt", da HBO Max que mostra o difícil dia a dia de uma emergência em um hospital na Pensilvânia, levou o prêmio de "Melhor Série de Drama". O programa recebeu 25 indicações e terminou a noite com seis estatuetas. Seu protagonista, Noah Kyle, conquistou o segundo Emmy consecutivo como Melhor Ator de Série Dramática.

A estatueta de "Melhor Atriz em Série de Drama" foi vencido por Rhea Seehorn, estrela da série distópica da AppleTV, "Pluribus".

Na categoria de séries limitadas ou de antologia, a vencedora foi "DTF St. Louis", da HBO, que acompanha um triângulo amoroso cujos integrantes atravessam uma crise de meia-idade. A produção também garantiu troféus para seus atores coadjuvantes, Linda Cardellini e David Harbour, entre outros prêmios.

Sally Field conquistou a estatueta de "Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV" por "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes". Ela fez um discurso em defesa do Canadá diante dos recentes atritos com o presidente americano Donald Trump e fez uma crítica apenas velada aos esforços de fusão da Paramount com a Warner Bros.

"Nós somos as artes", disse Field. "Nossa diversidade, nossa narrativa única, importam. Não podemos permitir que essas vozes sejam silenciadas, comprometidas ou fundidas", complementou a artista.

Homenagem a Dolly Parton

Entre os momentos mais emocionantes da noite esteve o segmento "In Memoriam", que, entre outros, prestou especial homenagem ao diretor e ator Rob Reiner, que foi encontrado morto no ano passado em sua casa em Los Angeles ao lado da esposa.

A cerimônia também teve uma homenagem emocionante à lenda do country Dolly Parton, conduzida por Reba McEntire, que cantou "Appalachian Memories". A cantora morreu no dia 25 de agosto desse ano.

Veja a lista dos vencedores da principais categorias

Melhor série de drama - "The Pitt"

Melhor série de comédia - "O Segredo de Widow's Bay"

Melhor série limitada - "DTF St. Louis"

Melhor ator em série dramática - Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor atriz em série dramática - Rhea Seehorn, "Pluribus"

Melhor ator em série de comédia - Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay"

Melhor atriz em série de comédia - Jean Smart, "Hacks"

Melhor ator em série limitada- Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"

Melhor atriz em série limitada - Sally Field, "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"

Melhor ator coadjuvante em série dramática - Tom Pelphrey, "Task: Unidade especial"

Melhor atriz coadjuvante em série dramática - Allison Janney, "A Diplomata"

Melhor ator coadjuvante em série de comédia - Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay"

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia - Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay"
*Com informações da AFP