Protagonista da série ’O Segredo de Widow’s Bay’, Matthew Rhys venceu o EmmyReprodução / Instagram
O sucesso da AppleTV sobre uma ilha no leste dos Estados Unidos levou 14 estatuetas nas categorias de comédia, um novo recorde no gênero, superando "O Estúdio", a sátira de Hollywood que ganhou 13 prêmios no ano passado.
Além de conquistar a categoria de "Melhor Série de Comédia", "O Segredo de Widow’s Bay" rendeu o Emmy para seu protagonista Matthew Rhys, assim como para os coadjuvantes Kate O'Flynn e Stephen Root. Rhys também levou o prêmio da Academia de Televisão de melhor ator em série limitada ou antologia minissérie, por seu papel em "O Monstro em Mim", da Netflix.
A protagonista de "Hacks", Jean Smart, de 75 anos, fez história ao receber a estatueta de melhor atriz de série de comédia: ela venceu cinco prêmios pelas cinco temporadas da série em que interpretou uma comediante veterana que enfrentou os altos e baixos da indústria do entretenimento ao longo de décadas de carreira.
"The Pitt", da HBO Max que mostra o difícil dia a dia de uma emergência em um hospital na Pensilvânia, levou o prêmio de "Melhor Série de Drama". O programa recebeu 25 indicações e terminou a noite com seis estatuetas. Seu protagonista, Noah Kyle, conquistou o segundo Emmy consecutivo como Melhor Ator de Série Dramática.
A estatueta de "Melhor Atriz em Série de Drama" foi vencido por Rhea Seehorn, estrela da série distópica da AppleTV, "Pluribus".
Na categoria de séries limitadas ou de antologia, a vencedora foi "DTF St. Louis", da HBO, que acompanha um triângulo amoroso cujos integrantes atravessam uma crise de meia-idade. A produção também garantiu troféus para seus atores coadjuvantes, Linda Cardellini e David Harbour, entre outros prêmios.
Sally Field conquistou a estatueta de "Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV" por "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes". Ela fez um discurso em defesa do Canadá diante dos recentes atritos com o presidente americano Donald Trump e fez uma crítica apenas velada aos esforços de fusão da Paramount com a Warner Bros.
"Nós somos as artes", disse Field. "Nossa diversidade, nossa narrativa única, importam. Não podemos permitir que essas vozes sejam silenciadas, comprometidas ou fundidas", complementou a artista.
Homenagem a Dolly Parton
A cerimônia também teve uma homenagem emocionante à lenda do country Dolly Parton, conduzida por Reba McEntire, que cantou "Appalachian Memories". A cantora morreu no dia 25 de agosto desse ano.
Veja a lista dos vencedores da principais categorias
Melhor série de comédia - "O Segredo de Widow's Bay"
Melhor série limitada - "DTF St. Louis"
Melhor ator em série dramática - Noah Wyle, "The Pitt"
Melhor atriz em série dramática - Rhea Seehorn, "Pluribus"
Melhor ator em série de comédia - Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay"
Melhor atriz em série de comédia - Jean Smart, "Hacks"
Melhor ator em série limitada- Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"
Melhor atriz em série limitada - Sally Field, "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"
Melhor ator coadjuvante em série dramática - Tom Pelphrey, "Task: Unidade especial"
Melhor atriz coadjuvante em série dramática - Allison Janney, "A Diplomata"
Melhor ator coadjuvante em série de comédia - Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay"
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia - Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay"
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