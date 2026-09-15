Protagonista da série ’O Segredo de Widow’s Bay’, Matthew Rhys venceu o Emmy - Reprodução / Instagram

Protagonista da série ’O Segredo de Widow’s Bay’, Matthew Rhys venceu o EmmyReprodução / Instagram

Publicado 15/09/2026 08:13

O 78º Emmy Awards , considerado o Oscar da TV, aconteceu em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (14). A cerimônia foi apresentada pela protagonista de "Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais", Mariska Hargitay. A série de comédia "O Segredo de Widow’s Bay" e o drama "The Pitt" foram as grandes vencedoras da noite.

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O sucesso da AppleTV sobre uma ilha no leste dos Estados Unidos levou 14 estatuetas nas categorias de comédia, um novo recorde no gênero, superando "O Estúdio", a sátira de Hollywood que ganhou 13 prêmios no ano passado.



Além de conquistar a categoria de "Melhor Série de Comédia", "O Segredo de Widow’s Bay" rendeu o Emmy para seu protagonista Matthew Rhys, assim como para os coadjuvantes Kate O'Flynn e Stephen Root. Rhys também levou o prêmio da Academia de Televisão de melhor ator em série limitada ou antologia minissérie, por seu papel em "O Monstro em Mim", da Netflix.



A protagonista de "Hacks", Jean Smart, de 75 anos, fez história ao receber a estatueta de melhor atriz de série de comédia: ela venceu cinco prêmios pelas cinco temporadas da série em que interpretou uma comediante veterana que enfrentou os altos e baixos da indústria do entretenimento ao longo de décadas de carreira.



"The Pitt", da HBO Max que mostra o difícil dia a dia de uma emergência em um hospital na Pensilvânia, levou o prêmio de "Melhor Série de Drama". O programa recebeu 25 indicações e terminou a noite com seis estatuetas. Seu protagonista, Noah Kyle, conquistou o segundo Emmy consecutivo como Melhor Ator de Série Dramática.



A estatueta de "Melhor Atriz em Série de Drama" foi vencido por Rhea Seehorn, estrela da série distópica da AppleTV, "Pluribus".



Na categoria de séries limitadas ou de antologia, a vencedora foi "DTF St. Louis", da HBO, que acompanha um triângulo amoroso cujos integrantes atravessam uma crise de meia-idade. A produção também garantiu troféus para seus atores coadjuvantes, Linda Cardellini e David Harbour, entre outros prêmios.



Sally Field conquistou a estatueta de "Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV" por "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes". Ela fez um discurso em defesa do Canadá diante dos recentes atritos com o presidente americano Donald Trump e fez uma crítica apenas velada aos esforços de fusão da Paramount com a Warner Bros.



"Nós somos as artes", disse Field. "Nossa diversidade, nossa narrativa única, importam. Não podemos permitir que essas vozes sejam silenciadas, comprometidas ou fundidas", complementou a artista.

O sucesso da AppleTV sobre uma ilha no leste dos Estados Unidos levou 14 estatuetas nas categorias de comédia, um novo recorde no gênero, superando "O Estúdio", a sátira de Hollywood que ganhou 13 prêmios no ano passado.Além de conquistar a categoria de "Melhor Série de Comédia", "O Segredo de Widow’s Bay" rendeu o Emmy para seu protagonista Matthew Rhys, assim como para os coadjuvantes Kate O'Flynn e Stephen Root. Rhys também levou o prêmio da Academia de Televisão de melhor ator em série limitada ou antologia minissérie, por seu papel em "O Monstro em Mim", da Netflix.A protagonista de "Hacks", Jean Smart, de 75 anos, fez história ao receber a estatueta de melhor atriz de série de comédia: ela venceu cinco prêmios pelas cinco temporadas da série em que interpretou uma comediante veterana que enfrentou os altos e baixos da indústria do entretenimento ao longo de décadas de carreira."The Pitt", da HBO Max que mostra o difícil dia a dia de uma emergência em um hospital na Pensilvânia, levou o prêmio de "Melhor Série de Drama". O programa recebeu 25 indicações e terminou a noite com seis estatuetas. Seu protagonista, Noah Kyle, conquistou o segundo Emmy consecutivo como Melhor Ator de Série Dramática.A estatueta de "Melhor Atriz em Série de Drama" foi vencido por Rhea Seehorn, estrela da série distópica da AppleTV, "Pluribus".Na categoria de séries limitadas ou de antologia, a vencedora foi "DTF St. Louis", da HBO, que acompanha um triângulo amoroso cujos integrantes atravessam uma crise de meia-idade. A produção também garantiu troféus para seus atores coadjuvantes, Linda Cardellini e David Harbour, entre outros prêmios.Sally Field conquistou a estatueta de "Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV" por "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes". Ela fez um discurso em defesa do Canadá diante dos recentes atritos com o presidente americano Donald Trump e fez uma crítica apenas velada aos esforços de fusão da Paramount com a Warner Bros."Nós somos as artes", disse Field. "Nossa diversidade, nossa narrativa única, importam. Não podemos permitir que essas vozes sejam silenciadas, comprometidas ou fundidas", complementou a artista.

Homenagem a Dolly Parton



Entre os momentos mais emocionantes da noite esteve o segmento "In Memoriam", que, entre outros, prestou especial homenagem ao diretor e ator Rob Reiner, que foi encontrado morto no ano passado em sua casa em Los Angeles ao lado da esposa.



A cerimônia também teve uma homenagem emocionante à lenda do country Dolly Parton, conduzida por Reba McEntire, que cantou "Appalachian Memories". A cantora morreu no dia 25 de agosto desse ano.

Veja a lista dos vencedores da principais categorias

Melhor série de drama - "The Pitt"



Melhor série de comédia - "O Segredo de Widow's Bay"



Melhor série limitada - "DTF St. Louis"



Melhor ator em série dramática - Noah Wyle, "The Pitt"



Melhor atriz em série dramática - Rhea Seehorn, "Pluribus"



Melhor ator em série de comédia - Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay"



Melhor atriz em série de comédia - Jean Smart, "Hacks"



Melhor ator em série limitada- Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"



Melhor atriz em série limitada - Sally Field, "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"



Melhor ator coadjuvante em série dramática - Tom Pelphrey, "Task: Unidade especial"



Melhor atriz coadjuvante em série dramática - Allison Janney, "A Diplomata"



Melhor ator coadjuvante em série de comédia - Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay"



Melhor atriz coadjuvante em série de comédia - Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay"

*Com informações da AFP