Giovanna Gold e Darlin Ferrattry discutiram no quarto Reprodução de vídeo
'A Fazenda 18': Darlin Ferrattry discute com Giovanna Gold
Mãe de Lexa reclamou da visitante ter jogado água em seu rosto durante uma brincadeira
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