Giovanna Gold e Darlin Ferrattry discutiram no quarto - Reprodução de vídeo

Giovanna Gold e Darlin Ferrattry discutiram no quarto Reprodução de vídeo

Publicado 15/09/2026 21:00 | Atualizado 15/09/2026 22:16

Clima de rivalidade no ar! Darlin Ferrattry e Giovanna Gold protagonizaram uma briga no quarto da sede de "A Fazenda 18" na noite desta terça-feira (15). A mãe da cantora Lexa não gostou da atriz de "Chiquititas" (2013) ter jogado água em seu rosto durante uma brincadeira enquanto os participantes recebiam orientações sobre o trato dos animais.

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"Eu não brinquei com você. Eu estava aqui fazendo a minha parada e você veio 'tuntutu' na minha cara. E tá tudo bem. Se você não quer brincar, eu não quero brincar e tá tudo bem", disse a rainha de bateria da União da Ilha. "Chata para c*ralho!", respondeu a artista.

Darlin Ferrattry rebateu o comentário da visitante. "E você também é chata para caramba e tá tudo bem! Pra que isso?", perguntou. Giovanna Gold deixou claro para a oponente que busca se destacar no jogo. "Pra ser protagonista? Pra ganhar texto? Ganhar texto de TV? Reality star."

As peoas até tentaram se acertar, mas não conseguiram. "Quer escutar minha versão da história? Quer protagonismo em cima de moi?" questionou a atriz. "Em cima de você? Não preciso de protagonismo em cima de você, nem de ninguém!", afirmou a empresária.

Mais cedo, Darlin contou o episódio para Adryana Ribeiro e reclamou da atitude de Giovanna. "Ela poderia ter agido de uma forma legal. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Para ser respeitada, a gente tem que respeitar! Mas eu deixei claro para ela que jamais faria isso com ela", disse.

Confira o perfil das rivais

Darlin Ferrattry: Carinhosamente conhecida como "Sapecona", a empresária é mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa. No Carnaval de 2027, ela vai desfilar como rainha de bateria da União da Ilha do Governador após ocupar a vaga aberta com a saída da musa fitness Gracyanne Barbosa.

Giovanna Gold: Natural de Salvador, a atriz e performer tem 62 anos. Seus principais trabalhos são: Zefa, em "Pantanal" (1990 – Manchete), Alzira, de "Mulheres de Areia" (Globo) e Carmen, em "Chiquititas" (2013 – SBT). Sua última novela foi Gênesis, da Record.