Veja fotos do casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf

Rio - Felipe Amorim, de 29 anos, e Duda Kropf, de 24, se casaram em Fortaleza, no Ceará, nesta terça-feira (15). O casal reuniu amigos e familiares em uma cerimônia luxuosa no Colosso. Registros do enlace foram divulgados nas redes sociais.

Em um momento da cerimônia, a noiva foi às lágrimas. Durante os votos, ela disse para Felipe: "Você me mostrou o amor que quero viver para o resto da vida. O amor leve, gostoso, cuidadoso, que protege, acolhe e faz questão. O amor de quem quer estar presente não só nos dias bons, mas em todos eles."

O artista também se declarou para a amada. "Prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que onde quer que a vida nos leve você possa olhar para mim e sentir que não está sozinha. Nós estamos juntos, e juntos nós vamos dar um jeito de dar tudo certo. Que Jesus e Nossa Senhora sempre estejam a frente da nossa família, que cuide do nosso amor, da nossa casa e nos dê força e sabedoria... Eu te amo muito, e escolho você hoje, amanhã e para sempre."

Em seguida, os dois disseram o tão esperado "sim". Para o casório, Duda apostou em um vestido branco longo justinho, que valorizava suas curvas, enquanto Felipe usou um terno na cor areia.

A festa de casamento foi bem animada, e contou com shows da cantora Vivian, da dupla Luis Marcelo e Gabriel e do cantor Lipe Lucena. O casal também se jogou na dança ao som de funk, com Tilía. Dono do hit "Eu Vou na Sua Casa", Felipe soltou a voz em um momento da celebração.

Pedido de casamento

Felipe e Duda começaram a namorar em julho de 2025 e tornaram o relacionamento público em setembro. Em março deste ano, o cantor pediu a amada em casamento durante a gravação de um videoclipe.

Durante o momento especial, o artista ajoelhou e fez a clássica pergunta: "Quer casar comigo?". Duda aceitou: "É óbvio que eu quero", respondeu Duda, ao beijar o artista. Logo em seguida, ele colocou o anel de noivado no dedo da influenciadora. Nas redes sociais, ele celebrou: "Ela disse sim. Onde você estiver, é o melhor lugar."





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