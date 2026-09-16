Giovani canta para novo affair durante apresentaçãoReprodução do Instagram
Giovani, da dupla com Gian, canta para novo affair em show
Flávia Correia registrou o momento nas redes sociais; cantor terminou casamento de mais de duas décadas no último mês
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Casal comemorou data com publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (15)