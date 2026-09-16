Giovani canta para novo affair durante apresentação - Reprodução do Instagram

Giovani canta para novo affair durante apresentaçãoReprodução do Instagram

Publicado 16/09/2026 06:53

Giovani, da dupla sertaneja com Gian, cantou para Flávia Correia, apontada como seu novo affair, em um show nesta terça-feira (15). Em vídeo publicado no Instagram Stories pela a publicitária, o artista aparece caminhando em direção a ela, na lateral do palco, e solta a voz em um trecho da música "Olha Amor."

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Giovani passou a ser visto com Flávia em agosto, depois do fim do casamento de 26 anos com Anna Carolina Morais. O novo casal foi clicado juntinho em um bar e na festa de aniversário de 56 anos do cantor. Já na última quarta (9), o artista acompanhou a amada ao consultório de uma cirurgiã plástica.



Fim do casamento

Nas redes sociais, Anna Carolina Morais se manifestou sobre o fim do relacionamento com Giovani. A influenciadora contou que o sertanejo lhe pediu "um tempo" por telefone e lamentou a postura dele depois deste episódio. Os dois estavam juntos há mais de duas décadas e não tiveram filhos. Ela ainda disse que o sertanejo se envolveu com outra mulher após o término.

"Há poucos dias meu marido Giovani pediu um tempo e uns dias no sítio para ficar sozinho. Mas para minha surpresa ele não foi sozinho. Ele levou para nossa casa de campo uma mulher e passou a ser visto em bares de estrada em volta do sítio... e tudo doeu demais! Mas nada acontece sem a vontade de Deus! Não brigamos! Mesmo doendo, respeito a decisão dele querer viver coisas do mundo", declarou.

Já na última sexta (4), Anna negou boatos sobre um possível relacionamento abusivo entre ela e o cantor , e fez um pedido aos internautas. "Peço para que parem de tentar nos atacar e inventar histórias sobre mim e sobre ele! Giovani sempre foi um marido muito bom para mim. Essa história de relacionamento doentio nunca existiu entre a gente! E quem nos conhece sabe disso! Isso é invenção! Vivi um amor puro, genuíno e nós dois nos amamos muito até o último dia."

A influenciadora, por fim, explicou que planeja seguir o divórcio de maneira privada. "Sobre o nosso divórcio neste momento não farei nenhum comentário, minha prioridade é conduzir essa etapa com serenidade e privacidade para mim e ele. Agradeço a todos que que compreenderem essa decisão. Que possamos seguir em frente e em paz", afirmou.