Maluma anunciou chegada do segundo filho com Susana Gómez - Reprodução/Instagram

Maluma anunciou chegada do segundo filho com Susana GómezReprodução/Instagram

Publicado 15/09/2026 17:35 | Atualizado 15/09/2026 22:03

Maluma comunicou aos seguidores nesta terça-feira (15) o nascimento do segundo filho com a arquiteta Susana Gómez. O artista colombiano publicou um registro na sala de parto segurando o recém-nascido no colo, ao lado da companheira. Os dois já são pais de Paris, de 2 anos.

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"Órion Londoño Gómez. 14/09/26", escreveu na legenda, revelando o nome completo e a data que o bebê veio ao mundo.

Os fãs do artista celebraram a notícia nos comentários da publicação. "Parabéns pelo aumento da família!", disse um perfil. "Mais bênçãos para sua vida. Bem-vindo", afirmou outro. "Muitos felicidades e bênçãos", desejou um terceiro.

O colombiano também recebeu mensagens de carinho dos famosos. "Muitas bênçãos. Que lindos os quatro", elogiou Laura Pausini. "Parabéns, irmão! Muitas bênçãos para vocês quatro!", declarou Carlos Rivera. "Parabéns!!!!", enviou Donatella Versace.

A segunda gravidez da mulher de Maluma foi anunciada no Dia das Mães, celebrado em maio. O artista compartilhou um clique em preto e branco beijando a barriga de Susana Gómez e com a primogênita repetindo o gesto. Na legenda, ele colocou um emoji de coração na cor azul, indicando o sexo do caçula.

Em entrevista à Billboard, o cantor explicou o motivo de manter a gestação em segredo até que a mulher completasse cinco meses. "Antes de mais nada, foi pelo bem da saúde em casa. Foi ótimo poder aproveitar boa parte da gravidez sem ter que pensar em outras coisas - simplesmente estar com a minha família", disse na época.

Já a primeira gestação da arquiteta foi anunciada em outubro de 2023 durante show realizado pelo artista em Washington, nos Estados Unidos. Na ocasião, ele apresentou o videoclique da música "Procura" e contou que seria pai de uma menina.

Maluma e Susana Gómez foram vistos juntos pela primeira vez em 2020 após se conhecerem por amigos em comum. O cantor e a arquiteta só assumiram o romance no ano seguinte, quando o artista compartilhou um clique com a amada durante a comemoração do Natal em família.

