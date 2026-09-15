Príncipe Harry com os filhos - Reprodução/Instagram

Príncipe Harry com os filhosReprodução/Instagram

Publicado 15/09/2026 12:55





Entre as imagens, aparece Harry em momentos de descontração em família, beijando a mulher, e brincando e passeando com os filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet Diana, de 5. O casal buscou não mostrar o rosto dos filhos em postagem, devido a questões de exposição e segurança. Em legenda, ela comemorou: "Ele é simplesmente o melhor. Feliz aniversário, meu amor". Meghan Markle , de 45 anos, homenageou o marido, o príncipe Harry, com declaração em aniversário. A duquesa de Sussex celebrou a data com a publicação de um vídeo nas redes sociais, com registros do companheiro. O duque completou 41 anos de idade, nesta terça-feira (15).Entre as imagens, aparece Harry em momentos de descontração em família, beijando a mulher, e brincando e passeando com os filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet Diana, de 5. O casal buscou não mostrar o rosto dos filhos em postagem, devido a questões de exposição e segurança. Em legenda, ela comemorou: "Ele é simplesmente o melhor. Feliz aniversário, meu amor".

Meghan e Harry retornaram recentemente ao Reino Unido, após passarem seis anos vivendo na Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa internacional, o motivo para a volta do casal à Europa está em manter uma proximidade com a família real e possibilitar que os filhos acompanhem a rotina escolar britânica.



Apesar do retorno ao Reino Unido, eles se mantêm afastados das funções oficiais da realeza. Eles renunciaram às obrigações como membros da família real ainda em 2020, e deixaram a Europa para os Estados Unidos, em meio a desentendimentos com estes. A mudança representou um rompimento com a monarquia britânica, e também significou a perda da proteção policial a qual eles tinham direito como integrantes da realeza.



Para a manutenção da proteção do bem-estar de sua família, o príncipe utilizaria o serviço de agentes de segurança privados. Entretanto, segundo a imprensa, ele estaria recorrendo ao governo para garantir o amparo a ele, Meghan e seus filhos.



Harry estaria em uma batalha judicial contra o Ministério do Interior, desde 2020, quando foi então decidido que ele não receberia a mesma proteção destinada aos membros da família real no país. Ele contestou a decisão na justiça, mas perdeu a causa em 2024. O duque acreditaria na necessidade de proteger a si mesmo e sua família dos riscos como personalidades públicas, apesar de não exercerem mais as obrigações reais.



Ele tem realizado críticas em torno do tratamento dispensado à sua família, em especial na forma como Meghan é representada pela mídia. Harry já comparou a situação com a maneira como a própria mãe, a falecida princesa Diana, foi impactada pelas relações com a realeza. Ela morreu em 1997, após sofrer um acidente de carro em Paris.



Ainda no início deste ano, Harry foi à Londres participar de um processo judicial contra uma editora de tabloides, e outros compromissos públicos no país.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa