Príncipe Harry com os filhosReprodução/Instagram
Entre as imagens, aparece Harry em momentos de descontração em família, beijando a mulher, e brincando e passeando com os filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet Diana, de 5. O casal buscou não mostrar o rosto dos filhos em postagem, devido a questões de exposição e segurança. Em legenda, ela comemorou: "Ele é simplesmente o melhor. Feliz aniversário, meu amor".
Apesar do retorno ao Reino Unido, eles se mantêm afastados das funções oficiais da realeza. Eles renunciaram às obrigações como membros da família real ainda em 2020, e deixaram a Europa para os Estados Unidos, em meio a desentendimentos com estes. A mudança representou um rompimento com a monarquia britânica, e também significou a perda da proteção policial a qual eles tinham direito como integrantes da realeza.
Para a manutenção da proteção do bem-estar de sua família, o príncipe utilizaria o serviço de agentes de segurança privados. Entretanto, segundo a imprensa, ele estaria recorrendo ao governo para garantir o amparo a ele, Meghan e seus filhos.
Harry estaria em uma batalha judicial contra o Ministério do Interior, desde 2020, quando foi então decidido que ele não receberia a mesma proteção destinada aos membros da família real no país. Ele contestou a decisão na justiça, mas perdeu a causa em 2024. O duque acreditaria na necessidade de proteger a si mesmo e sua família dos riscos como personalidades públicas, apesar de não exercerem mais as obrigações reais.
Ele tem realizado críticas em torno do tratamento dispensado à sua família, em especial na forma como Meghan é representada pela mídia. Harry já comparou a situação com a maneira como a própria mãe, a falecida princesa Diana, foi impactada pelas relações com a realeza. Ela morreu em 1997, após sofrer um acidente de carro em Paris.
Ainda no início deste ano, Harry foi à Londres participar de um processo judicial contra uma editora de tabloides, e outros compromissos públicos no país.
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