Felipe Araújo desabafou sobre perda do cachorro de estimação - Reprodução/Instagram

Felipe Araújo desabafou sobre perda do cachorro de estimação Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2026 18:04 | Atualizado 15/09/2026 22:03

Felipe Araújo , de 31 anos, fez um breve desabafo sobre o falecimento do cachorro de estimação, Mirosmar. O Buldogue Inglês foi batizado em homenagem ao sertanejo Zezé Di Camargo, cujo nome de batismo Mirosmar José de Camargo.

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"Hoje o dia amanheceu cinza. Alguém que a gente ama muito se foi. Descanse em paz, nosso Mirosmar", lamentou.

O artista compartilhou uma série de fotos com o animal e recebeu mensagens de apoio dos fãs. "Que Deus conforte os corações de todos", escreveu uma internauta. "Meus sentimentos", disse outra. "Eu sinto muito. Só quem ama esses anjos de quatro patas entende a dor", afirmou uma terceira.

Lara Prado, mulher de Felipe Araújo, também comentou a partida do cachorro da família do marido. "Miro, você vai fazer falta".

Juntos desde 2021, a influenciadora e o cantor oficializaram a união no civil em julho. Em maio do ano passado, Felipe Araújo pediu Lara Para em casamento nos bastidores de um show em São Paulo. O momento foi prestigiado por familiares e amigos do casal, entre eles o cantor Jorge, que forma dupla com Mateus.

Dois meses depois, eles organizaram um evento intimista em restaurante italiano de Goiânia para oficializar o compromisso. O casal ganhou a benção do pastor Weber e, em seguida, os irmãos dos noivos, Isabela e Matheus, fizeram discursos.

O casamento religioso ocorreu em agosto no Ville La Rochelle, interior de São Paulo. A cerimônia contou com a presença de aproximadamente 300 convidados e foi conduzida pelo evangelista Deive Leonardo. Logo depois, os noivos trocaram declarações românticas em postagens nas redes sociais.

"O nosso para sempre... O dia mais feliz das nossas vidas", disse Lara Prado. O cantor retribuiu a mensagem da mulher em um comentário. "Obrigado por fazer de mim o marido mais feliz desse mundo", declarou Felipe Araújo.

Vale lembrar que Felipe Araújo é irmão de Cristiano Araújo, músico que morreu junto da namorada, Allana Moraes, em junho de 2015, após um trágico acidente de carro na BR-153, em Goiás.