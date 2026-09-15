Beatriz Bonemer e os pais, William Bonner e Fátima Bernardes - Reprodução / Instagram

Beatriz Bonemer e os pais, William Bonner e Fátima BernardesReprodução / Instagram

Publicado 15/09/2026 13:38

O deputado federal Túlio Gadêlha (PE-PSD) utilizou as redes sociais para rebater "provocações" que recebeu após a companheira, Fátima Bernardes, aparecer em um vídeo com o ex-marido, William Bonner. O candidato ao Senado ressaltou a relação amigável entre eles.

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Mãe e filha apresentam juntas o videocast "Cá Entre Nós", no Youtube, e receberem o ex-âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo. Beatriz é trigêmea de Laura e Vinícius, herdeiros de Bernardes e Bonner. O ex-casal anunciou o término em 2016, após 25 anos juntos. Apesar do fim do casamento, demonstram durante a atração que mantém um bom convívio.

Na legenda da publicação, neste domingo (13), Gadêlha afastou comentários maldosos, pontuando que eles são "família". "Em plena eleição, concorrentes tentam me provocar publicando e me enviando essa foto. Para meus adversários, informo: essa é a minha família. Se não conhecem, apresento para vocês: Fátima, minha mulher; Bê [Beatriz], minha enteada; William, o pai da minha enteada", iniciou o político.



Em seguida, reforçou a proximidade entre eles. "Recentemente eles gravaram um programa juntos, o que explica essa foto. Mas existem muitas outras fotos deles, algumas em que estou, outras, não. A vida é assim. Tem gente que escolhe a divisão e o sofrimento. Eu escolho a união, a amizade e a felicidade. Porque família é aquela que nascemos, mas também, aquela que escolhemos. Essa é a que escolhi. Não compartilhamos o mesmo sangue, mas compartilhamos momentos incríveis, e compartilharemos muitos outros."

Por fim, parabenizou pela estreia da atração, ressaltando que está se dedicando para a eleição. "Parabéns pelo programa! Estou assistindo em partes, enquanto faço minha campanha para o Senado. Assistam a 2ª temporada do 'Cá Entre Nós'", escreveu.

Nos comentários, Fátima e Beatriz se manifestaram. "Essa sua postagem é só mais um motivo do orgulho que sinto de você", disse a ex-apresentadora do "Encontro", da TV Globo. "A felicidade alheia incomoda", afirmou a enteada do deputado.

Túlio e Fátima

Túlio e Fátima estão juntos desde novembro 2017. O casal costuma compartilhar declarações amorosas em datas especiais. No passado passado, o deputada e a jornalista celebraram 8 anos juntinhos. Muita coisa mudou desde aqueles primeiros encontros, mas uma coisa permanece: a gente tem pouco tempo para olhar para trás. Estamos sempre vivendo o momento, o que é possível e olhando pra frente. Planejando o que pode nos fazer felizes logo ali na frente. Que continue assim, com a gente se fazendo bem", disse ela, na ocasião.

