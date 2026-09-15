Viih Tube e Eliezer - Reprodução/Instagram

Viih Tube e EliezerReprodução/Instagram

Publicado 15/09/2026 14:27





Entre os registros, eles mostraram cenas de trajetória romântica, desde o início da relação entre os dois influenciadores. Eles compartilharam imagens de gravidez, nascimento dos filhos, Lua, de 3, e Ravi, de 1, batizado, e do matrimônio do casal. Viih Tube , de 26 anos, e Eliezer, de 36, celebraram primeiro mês de casados, nesta terça-feira (15). O casal comemorou a data com publicação de um vídeo nas redes sociais, relembrando momentos marcantes do relacionamento. Em legenda, escreveram: “1 mês de casados. Nossa história é a prova que quando todos disserem que não vai dar certo, a gente não precisa entender, só precisa lembrar que um novo dia nasceu porque Ele é Deus”.Entre os registros, eles mostraram cenas de trajetória romântica, desde o início da relação entre os dois influenciadores. Eles compartilharam imagens de gravidez, nascimento dos filhos, Lua, de 3, e Ravi, de 1, batizado, e do matrimônio do casal.

Entre os comentários, seguidores parabenizaram Viih Tube e Eliezer. Uma internauta falou sobre o relacionamento, “O casal mais improvável que deu certo. Quando Deus está no controle ele faz tudo possível. Jesus abençoe sua família”. Outra, afirmou que mudou a percepção em torno dos influenciadores quando eles se tornaram um casal. “Aí um casal que, quando separados, eu não gostava, acredita? Como pode? Depois de ficarem juntos, eu passei a ver vocês com outros olhos, e admiro tanto, acho linda a família que formaram, e que continuem sempre assim, sendo bençoes pra alcançar vidas pra Jesus, o testemunho de vocês é lindo demais”, disse.



Uma fã falou sobre amadurecimento da ex-BBB, “Cara como a Viih mudou! Agora uma mulher madura, mãe, casada e uma pessoa maravilhosa! Trabalhadora. Juro que nunca pensei que diria isso, pois não gostava dela no BBB. Mas que evolução, parabéns! E pela família linda que construíram! Que Deus abençoe!”, contou.



O casal celebrou o matrimônio religioso em agosto, na Fazenda Capela do Bosque, localizada em Porto Feliz, local que também sediou a união civil de Viih Tube e Eliezer. Eles mantêm um relacionamento desde em 2022, e tiveram sua primeira filha em 2023. O segundo filho do casal nasceu no ano seguinte, em 2024.



Na época, ela revelou detalhes sobre o casamento em uma série de publicações nas redes sociais. A ex-BBB declarou que alcançou a união que sonhava: “Eu só consigo pensar que foi tudo perfeito, mais do que poderíamos até sonhar! Obrigada, Jesus, obrigada”, falou.



Após o matrimônio, eles seguiram em lua de mel pela Itália. O casal passou pela Sardenha, Capri e Roma, aproveitando período do verão europeu. “Se for se casar, vá para a Itália! E pensar que a primeira viagem que eu fiz só eu e o Eli foi a nossa lua de mel. E acho que a maior surpresa da viagem foi descobrir que é tão bom ficar só nós 2. A nossa acabou, mas o Eli já quer a próxima mês que vem”, afirmou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa



