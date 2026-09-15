Alexandre Nero brincou sobre o próprio corpo no 'Papo de Segunda' e falou de perfeição, novo filme, microtraições e relações com IA - Reprodução / GNT

Alexandre Nero brincou sobre o próprio corpo no 'Papo de Segunda' e falou de perfeição, novo filme, microtraições e relações com IAReprodução / GNT

Publicado 15/09/2026 12:02

Alexandre Nero reagiu a uma imagem em que aparece com o corpo mais musculoso e definiu o registro como produto de inteligência artificial. Durante o "Papo de Segunda", do GNT, exibido nesta segunda-feira (14), o ator brincou sobre o próprio físico e afirmou que não pretende sustentar uma imagem de perfeição corporal.

Que noite especial com @GilDoVigor #PapoDeSegunda! Um programa cheio de bom humor, informação e conversas que prendem a atenção. Impossível não querer mais! pic.twitter.com/vfWrCkrw5o — Suporte Janielly Vigorosa (@suportejanielly) September 15, 2026

Ao ver a foto exibida no programa, Nero não teve dúvidas. "Acho que é sim, essa é IA, essa é IA", afirmou. João Vicente de Castro lembrou que o ator já havia comentado a repercussão da imagem e recuperou uma declaração em que ele dizia não querer que o registro criasse uma expectativa sobre sua aparência real.



"Não sou eu, é IA. Não prego o corpo perfeito (...) e também não quero que vejam uma foto minha na praia depois e falem: 'Olha lá, o Nero engordou'. Se eu tomo alguma coisa, é justamente o que não me deixa assim, com um corpo assim: a marvada da cachaça!", dizia a fala retomada pelo apresentador João Vicente. Ao ver a foto exibida no programa, Nero não teve dúvidas. "Acho que é sim, essa é IA, essa é IA", afirmou. João Vicente de Castro lembrou que o ator já havia comentado a repercussão da imagem e recuperou uma declaração em que ele dizia não querer que o registro criasse uma expectativa sobre sua aparência real."Não sou eu, é IA. Não prego o corpo perfeito (...) e também não quero que vejam uma foto minha na praia depois e falem: 'Olha lá, o Nero engordou'. Se eu tomo alguma coisa, é justamente o que não me deixa assim, com um corpo assim: a marvada da cachaça!", dizia a fala retomada pelo apresentador João Vicente.

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Nero ainda explicou que o corpo pode parecer mais definido durante o exercício. "Eu estou bem, eu estou bem! É que ali (...) estou malhando. Porque quando (a gente) está malhando, a gente fica inchado, né? Tem isso também", comentou.



Quando João Vicente sugeriu mostrar uma foto do "corpo real" do ator, Nero entrou na brincadeira. "Ah, eu tiro a roupa aqui, não precisa, eu posso tirar aqui!", disse, arrancando risadas da bancada.



Pressão pelo corpo perfeito



A conversa levou a um debate sobre os padrões de perfeição e a comparação nas redes sociais. Gil do Vigor citou "Pretty Hurts", de Beyoncé, para falar sobre a busca constante por um corpo considerado ideal.



"Uma das músicas dela que eu amo muito é 'Pretty Hurts', que ela fala que perfeição é uma doença da nação. Porque nós já somos imperfeitos, e sendo imperfeitos nós somos perfeitos. Mas existe essa busca tão incessante de você ter o corpo mais bonito, que aí você acaba se machucando nesse processo", afirmou.



Gil também relacionou a exposição de vidas aparentemente perfeitas nas redes sociais à ansiedade. Para ele, mostrar vulnerabilidades ajuda a desfazer a impressão de que algumas pessoas vivem sem dificuldades.



"Se você cria uma ideia de perfeição, sabe o que vai acontecer? A gente vai adoecer (...) você vê tanta perfeição nas redes sociais e você não consegue alcançar aquilo", disse. "Quando tira a tela, tá todo mundo se lascando! Porque tá todo mundo ansioso, tá todo mundo chorando, tem dia que eu estou na merd*, entendeu? Mas tem dia que eu estou bem."



Novo filme e dilema familiar



Nero também falou sobre "Precisamos Falar", filme que aborda o dilema de pais diante de um crime cometido pelos próprios filhos. Questionado sobre até onde alguém iria para defender quem ama, o ator afirmou que a resposta muda quando o problema deixa de ser apenas teórico.



"A resposta sempre vem muito fácil, né? A resposta inicial do tipo: 'Não, claro, imagina! Tem que entregar, a ética, né? (...)'. E essa resposta não é fácil. Primeiro que a gente tem que estar na pele", ponderou.



Para o ator, existe uma diferença entre proteger e poupar alguém das consequências dos próprios atos. "Proteger não é poupar (...) a ética, quando tem a cara do nosso filho, muda muito! Quando tem o cheiro do nosso filho, quando tem o abraço do nosso filho, você fala: 'E agora?'", afirmou.



Nero ainda rejeitou uma resposta definitiva para o conflito apresentado pela obra. "Não é uma resposta fácil, e eu acho que fica inocente ou desonesta se você falar: 'É isso ou é isso'. Não, o negócio é muito mais complexo", completou.



Fotos de ex e 'microtraições'



Em outro momento, a bancada discutiu comportamentos classificados como "microtraições". Questionado se manter fotos de um ex-companheiro no celular ou nas redes sociais poderia entrar nessa categoria, Nero respondeu diretamente: "Não".



A conversa também chegou às relações com inteligência artificial. João Vicente perguntou como o ator reagiria caso descobrisse que a esposa estava apaixonada por uma IA.



"Eu acho que seria uma decepção com ela, assim, porque ela tá carente para caramba, né? (...) Mas com IA, cara?!", respondeu Nero.



Ele brincou que não enxergaria a situação propriamente como uma traição. "Você ter uma (...) relação com IA... você se sentir traído seria você se sentir traído com um vibrador, não é? Tipo, pô, qual é o problema? Deixa lá, deixa curtir!", disse.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa