Mari Saad e Romulo Arantes curtiram viagem romântica durante gravidez, chamada de ’baby moon’Reprodução / Instagram
Mari Saad e Romulo Arantes curtem 'baby moon'; saiba o que é
À espera do primeiro filho, a influenciadora digital e ator viajaram para a Ilha da Sardenha, na Itália; empresária compartilhou registros
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Yuri Costa anuncia saída do balé de Ludmilla: 'Decisão da equipe'
Dançarino afirmou que decisão partiu da equipe da cantora após três anos no balé e decisão recebeu apoio e críticas de internautas e fãs
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Marjorie Estiano e Alexandre Nero se reúnem em pré-estreia no Rio
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