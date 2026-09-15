Mari Saad e Romulo Arantes curtiram viagem romântica durante gravidez, chamada de ’baby moon’ - Reprodução / Instagram

Mari Saad e Romulo Arantes curtiram viagem romântica durante gravidez, chamada de ’baby moon’Reprodução / Instagram

Publicado 15/09/2026 10:44

Mari Saad e Romulo Arantes estão curtindo uma viagem romântica e relaxante durante a gravidez , também conhecida como "baby moon". Através das redes sociais, nesta segunda-feira (14), a influenciadora digital compartilhou registros desde o trajeto - dentro do avião - até o destino final na Ilha da Sardenha, Itália.

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"Let's [vamos] com a gente", escreveu a empresária na legenda da publicação, ao mostrar cliques no aeroporto, a caminho da Europa, pegando as malas e chegando no destino.

Já na Itália, o casal aproveitou o dia ensolarado do verão europeu com um passeio de lancha. Exibindo a barriga de gravidez, Mari também se refrescou das altas temperaturas com um mergulho. Além disso, os dois passearam pelo lugar e se deliciaram com a culinária local.

Na manhã desta terça-feira (15), a empresária mostrou que eles estão em uma hospedagem luxuosa. "Céu azul e a luz linda da Itália! Mal cheguei e já estou adorando ficar nesse hotel para quem procura uma experiência mais intimista."

Casal

No fim de julho, Mari publicou um registro de ensaio fotográfico em que deixou a barriguinha à mostra. A influenciadora surgiu de topless e comentou sobre a espera do primogênito. "Já mudando tanta coisa por aqui", afirmou ela, na ocasião.

A empresária e o ator anunciaram a gestação no começo deste mesmo mês. "Nosso maior presente está a caminho", escreveram os dois. Em março de 2024, Mari e Romulo oficializaram a união em uma cerimônia no litoral da Bahia. O casal recebeu 200 convidados, entre eles Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez, Flávia Viana e Camila Coutinho.

A influenciadora subiu ao altar ao som da música "Cheiro de Amor", de Maria Bethânia, que foi cantada por Preta Gil, que morreu em julho de 2025. O noivo entrou no local com a mãe, Adriana Junqueira, e escolheu uma versão de Can’t Help Falling in Love, do Elvis Presley. Após trocarem alianças, aproveitaram a lua de mel em Veneza, também na Itália. O noivado aconteceu em setembro de 2023. Os dois assumiram o namoro publicamente em 2022.