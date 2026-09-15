Feroz Khan não reconheceu Rodrigo Santoro e acabou entrevistando o ator brasileiro durante um encontro casual nas ruas de Nova York - Reprodução / Instagram

Feroz Khan não reconheceu Rodrigo Santoro e acabou entrevistando o ator brasileiro durante um encontro casual nas ruas de Nova YorkReprodução / Instagram

Publicado 15/09/2026 09:51

Rodrigo Santoro , de 51 anos, protagonizou um encontro inusitado ao ser abordado pelo influenciador Feroz Khan em uma rua de Nova York. Sem reconhecer o brasileiro, o criador de conteúdo perguntou o que ele fazia da vida. "Eu finjo ser pessoas que eu não sou", respondeu Santoro, antes de explicar: "Bom, eu sou ator". O vídeo foi publicado nesta segunda-feira (14).

O influencer Feroz Khan abordou Rodrigo Santoro nos EUA, sem saber quem ele era, e o ator conversou na maior simpatia.



"O que faz da vida?"

"Finjo ser pessoas que não sou. Sou ator. Meu nome é Rodrigo."

"Algum filme?"

"300, Carandiru. Sou do Brasil"pic.twitter.com/bXV1peHUig — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 14, 2026

Khan, que costuma abordar pessoas nas ruas dos Estados Unidos para perguntar sobre suas profissões, quis saber em quais produções o ator havia trabalhado. Santoro, então, citou alguns títulos da carreira. "'300', 'Westworld', 'Simplesmente Amor', muitos filmes brasileiros... 'Abril Despedaçado', 'Carandiru'... Eu sou do Brasil", enumerou.



Ao falar sobre o que mais gosta na profissão, o ator destacou justamente as mudanças proporcionadas por cada trabalho. "Não é nada entediante. Sempre mudando, sempre desafiador. Viajar o mundo, conhecer pessoas e culturas diferentes... Acho que consigo expandir minha visão e entender melhor o mundo", contou.

Khan, que costuma abordar pessoas nas ruas dos Estados Unidos para perguntar sobre suas profissões, quis saber em quais produções o ator havia trabalhado. Santoro, então, citou alguns títulos da carreira. "'300', 'Westworld', 'Simplesmente Amor', muitos filmes brasileiros... 'Abril Despedaçado', 'Carandiru'... Eu sou do Brasil", enumerou.Ao falar sobre o que mais gosta na profissão, o ator destacou justamente as mudanças proporcionadas por cada trabalho. "Não é nada entediante. Sempre mudando, sempre desafiador. Viajar o mundo, conhecer pessoas e culturas diferentes... Acho que consigo expandir minha visão e entender melhor o mundo", contou.

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A conversa também passou pelos desafios enfrentados por Santoro ao chegar aos Estados Unidos. Segundo ele, o início da trajetória em Hollywood aconteceu em um período anterior às redes sociais e foi marcado pelas limitações impostas a atores latinos.



"Quando cheguei pela primeira vez em Hollywood vindo do Brasil, lá atrás, sem redes sociais, sem internet, sem nada na época, era muito, muito desafiador. Especialmente sendo latino (...) em Hollywood, isso significava ser estereotipado", recordou.



Antes de encerrar a conversa, Khan pediu um conselho para quem deseja seguir a carreira de ator. Santoro começou recorrendo ao ditado popular brasileiro: "Se conselho fosse bom a gente vendia, não dava", brincou. Em seguida, tratou do assunto de forma mais séria.



"Não siga essa carreira se você realmente não a amar. É difícil, cara. (...) Eu acho que a fama virou uma espécie de meta para todo mundo no planeta. Ser um artista é muito mais profundo do que simplesmente ser famoso", afirmou.



Na publicação, o brasileiro ainda voltou aos comentários para agradecer pelo encontro. "Pleasure meeting you! Good luck with everything (Prazer em conhecer você! Boa sorte com tudo)", escreveu.



O influenciador já havia abordado outros nomes conhecidos, como Jennifer Lopez e Willem Dafoe, seguindo o mesmo formato de perguntar a desconhecidos o que fazem da vida.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa