Lazer de residencial em Paraíba do Sul que será desenvolvido pelo ator e empreendedor Bruno GagliassoDivulgação
De acordo com Gagliasso, o residencial também tem um viés sustentável, pois cada comprador assumirá o compromisso de contribuir com o plantio de mudas de árvores, que fará parte de uma iniciativa coletiva de preservação e de recuperação da vegetação de Membeca. “É uma maneira objetiva de fazer com que cada comprador participe diretamente desse grande objetivo de preservar a região, permitindo que a natureza continue sendo a grande protagonista”, explica Gagliasso.
Além disso, o condomínio terá um clube com piscinas para adultos e crianças, academia, sauna, spa e uma área de wellness com circuitos de terapias e espaços dedicados ao cuidado do corpo e da mente. Haverá ainda quadras de tênis, beach tennis e poliesportiva, além de trechos para caminhadas, horta orgânica, pomar e jardim sensorial.
Segundo Gagliasso, o interesse pelo mercado imobiliário não começou exatamente pelo setor e sim pela terra, pela arquitetura, pela natureza e pela possibilidade de transformar um lugar sem apagar aquilo que ele já tem de especial. “Ao longo dos últimos anos, fui me envolvendo cada vez mais com projetos que partem dessa ideia. Lugares onde a paisagem não é um pano de fundo, mas o ponto de partida. E percebi que existia aí uma forma de empreender que fazia muito sentido para mim”, conta o ator e empreendedor.
Mais de 12 mil metros cúbicos de concreto
"Mais do que sustentar a torre, essa fundação representa a base de um projeto concebido para colocar a engenharia e o mercado imobiliário brasileiros entre as maiores referências do mundo”, comenta Gustavo Simas, diretor de Produção da FG Empreendimentos. O Senna Tower terá 228 unidades entre mansões suspensas, apartamentos de até 400 m², coberturas duplex e megacoberturas triplex. O VGV é de R$ 8,5 bilhões.
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