Lazer de residencial em Paraíba do Sul que será desenvolvido pelo ator e empreendedor Bruno Gagliasso - Divulgação

Lazer de residencial em Paraíba do Sul que será desenvolvido pelo ator e empreendedor Bruno GagliassoDivulgação

Publicado 09/09/2026 17:07 | Atualizado 09/09/2026 17:08





De acordo com Gagliasso, o residencial também tem um viés sustentável, pois cada comprador assumirá o compromisso de contribuir com o plantio de mudas de árvores, que fará parte de uma iniciativa coletiva de preservação e de recuperação da vegetação de Membeca. “É uma maneira objetiva de fazer com que cada comprador participe diretamente desse grande objetivo de preservar a região, permitindo que a natureza continue sendo a grande protagonista”, explica Gagliasso.



Além disso, o condomínio terá um clube com piscinas para adultos e crianças, academia, sauna, spa e uma área de wellness com circuitos de terapias e espaços dedicados ao cuidado do corpo e da mente. Haverá ainda quadras de tênis, beach tennis e poliesportiva, além de trechos para caminhadas, horta orgânica, pomar e jardim sensorial.



Segundo Gagliasso, o interesse pelo mercado imobiliário não começou exatamente pelo setor e sim pela terra, pela arquitetura, pela natureza e pela possibilidade de transformar um lugar sem apagar aquilo que ele já tem de especial. “Ao longo dos últimos anos, fui me envolvendo cada vez mais com projetos que partem dessa ideia. Lugares onde a paisagem não é um pano de fundo, mas o ponto de partida. E percebi que existia aí uma forma de empreender que fazia muito sentido para mim”, conta o ator e empreendedor. Das novelas, filmes e séries para o universo imobiliário. O ator e empreendedor Bruno Gagliasso está com uma nova empreitada no setor com o Vistas de Membeca, projeto em Paraíba do Sul, na região central do estado do Rio. A primeira fase do empreendimento, assinado pelo arquiteto Duda Porto, terá 36 terrenos, entre 2 mil e 7 mil metros quadrados (m²). O lançamento será neste sábado, dia 12 de setembro, e a expectativa é alcançar R$ 20 milhões de VGV ( Valor Geral de Vendas ).De acordo com Gagliasso, o residencial também tem um viés sustentável, pois cada comprador assumirá o compromisso de contribuir com o plantio de mudas de árvores, que fará parte de uma iniciativa coletiva de preservação e de recuperação da vegetação de Membeca. “É uma maneira objetiva de fazer com que cada comprador participe diretamente desse grande objetivo de preservar a região, permitindo que a natureza continue sendo a grande protagonista”, explica Gagliasso.Além disso, o condomínio terá um clube com piscinas para adultos e crianças, academia, sauna, spa e uma área de wellness com circuitos de terapias e espaços dedicados ao cuidado do corpo e da mente. Haverá ainda quadras de tênis, beach tennis e poliesportiva, além de trechos para caminhadas, horta orgânica, pomar e jardim sensorial.Segundo Gagliasso, o interesse pelo mercado imobiliário não começou exatamente pelo setor e sim pela terra, pela arquitetura, pela natureza e pela possibilidade de transformar um lugar sem apagar aquilo que ele já tem de especial. “Ao longo dos últimos anos, fui me envolvendo cada vez mais com projetos que partem dessa ideia. Lugares onde a paisagem não é um pano de fundo, mas o ponto de partida. E percebi que existia aí uma forma de empreender que fazia muito sentido para mim”, conta o ator e empreendedor.

Mais de 12 mil metros cúbicos de concreto

Etapa de fundação de projeto em Balneário Camboriú utilizou 798 estacas e mais de 12 mil metros cúbicos de concreto Divulgação

A etapa de fundação do Senna Tower, que está sendo construído em Balneário Camboriú (SC), foi concluída e traz números impactantes: foram utilizadas 798 estacas de até 40 metros de profundidade, chegando a cerca de 30 quilômetros de estrutura fixada na rocha. Segundo a FG Empreendimentos, responsável pelo residencial em parceria com a marca Senna e a Havan, essa fase consumiu mais de 12 mil metros cúbicos (m³) de concreto, volume equivalente a cerca de 1.500 caminhões-betoneira, e, aproximadamente, 1,8 mil toneladas de aço. Somados, os materiais poderiam erguer dois edifícios de 50 andares.



"Mais do que sustentar a torre, essa fundação representa a base de um projeto concebido para colocar a engenharia e o mercado imobiliário brasileiros entre as maiores referências do mundo”, comenta Gustavo Simas, diretor de Produção da FG Empreendimentos. O Senna Tower terá 228 unidades entre mansões suspensas, apartamentos de até 400 m², coberturas duplex e megacoberturas triplex. O VGV é de R$ 8,5 bilhões.

