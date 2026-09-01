A inflação nos preços da construção civil tem estimulado investidores a procurarem imóveis antigos para reformar, revender ou alugar - AI

A inflação nos preços da construção civil tem estimulado investidores a procurarem imóveis antigos para reformar, revender ou alugarAI

Publicado 01/09/2026 18:18 | Atualizado 01/09/2026 18:18





De acordo com Delgado, no modelo de obra por administração, o investidor assume o risco da variação dos insumos ao longo dos 36 a 48 meses de obra. Com a pressão contínua sobre itens essenciais do setor e a volatilidade de mão de obra, os aportes extras e o reajuste sistemático das parcelas corroem a margem teórica de retorno que atraiu o comprador no lançamento. "Quem compra na planta por administração em um ciclo inflacionário assina um cheque com valor aberto. O imóvel que parecia um excelente negócio no papel costuma entregar um valor por metro quadrado final bem acima do teto de mercado na entrega das chaves, anulando a margem de lucro projetada", observa Delgado.



O especialista diz que a resposta do mercado investidor para contornar a imprevisibilidade do INCC foi focar em ativos prontos com alto potencial de depreciação física, em que é possível aplicar gestão ativa. “A reforma de um estúdio entre 25 e 45 metros quadrados tem ciclo curto de execução, variando de 60 a 120 dias. Isso permite ao investidor travar o orçamento de materiais e mão de obra no dia zero, eliminando anos de exposição à inflação do setor”, explica Delgado. A inflação nos preços da construção civil, refletida nas altas do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), e a perda de previsibilidade para quem compra um imóvel compacto na planta pelo sistema de obra por administração, ou a preço de custo, está provocando uma mudança na estratégia do investidor. A afirmação é de Ramiro Delgado, especialista do Trade Imobiliário. Ele conta que esse público olha agora com mais atenção para o house flipping. Ou seja, a aquisição de imóveis usados para reformar e, posteriormente, alugar ou revender. Para se ter ideia, segundo o especialista, a empresa movimentou R$ 50 milhões em operações de compra, reforma e revenda de imóveis entre janeiro e julho deste ano. A expectativa é alcançar R$ 180 milhões até dezembro.De acordo com Delgado, no modelo de obra por administração, o investidor assume o risco da variação dos insumos ao longo dos 36 a 48 meses de obra. Com a pressão contínua sobre itens essenciais do setor e a volatilidade de mão de obra, os aportes extras e o reajuste sistemático das parcelas corroem a margem teórica de retorno que atraiu o comprador no lançamento. "Quem compra na planta por administração em um ciclo inflacionário assina um cheque com valor aberto. O imóvel que parecia um excelente negócio no papel costuma entregar um valor por metro quadrado final bem acima do teto de mercado na entrega das chaves, anulando a margem de lucro projetada", observa Delgado.O especialista diz que a resposta do mercado investidor para contornar a imprevisibilidade do INCC foi focar em ativos prontos com alto potencial de depreciação física, em que é possível aplicar gestão ativa. “A reforma de um estúdio entre 25 e 45 metros quadrados tem ciclo curto de execução, variando de 60 a 120 dias. Isso permite ao investidor travar o orçamento de materiais e mão de obra no dia zero, eliminando anos de exposição à inflação do setor”, explica Delgado.

Prêmio Master Imobiliário

Projeto na Barra da Tijuca conquistou o 32º Prêmio Master Imobiliário, na categoria Empreendimento Residencial Divulgação

O Oceana Golf, projeto de alto padrão da Patrimar na Barra da Tijuca, foi vencedor do 32º Prêmio Master Imobiliário, na categoria Empreendimento Residencial. O condomínio, em frente ao Campo Olímpico de Golfe, tem seis torres que foram rotacionadas para ampliar as vistas para o campo, a Lagoa de Marapendi e a Praia da Reserva. "O segundo Master Imobiliário conquistado pelo Oceana Golf reforça a consistência do projeto, desde sua concepção até a entrega. É o reconhecimento de um empreendimento que reúne arquitetura de qualidade, integração com a natureza e uma experiência diferenciada para os moradores”, comenta Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar.

