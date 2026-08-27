Hotel com 33 quartos no Flamengo será demolido para dar lugar a um residencial com rooftop panorâmico - Divulgação

Hotel com 33 quartos no Flamengo será demolido para dar lugar a um residencial com rooftop panorâmicoDivulgação

Publicado 27/08/2026 17:58 | Atualizado 27/08/2026 17:59





“O Flamengo é um bairro com infraestrutura completa, mobilidade e uma demanda residencial diversificada. A ideia é lançar um produto alinhado ao perfil atual de quem busca praticidade, localização e uma oportunidade de investimento”, adianta Paz.



Além do Hotel Leão, a empresa está lançando o ARB 26, primeiro residencial da Avenida Rio Branco, no Centro. O projeto é retrofit do antigo Edifício Unidos, prédio corporativo estilo Art Déco, projetado pelo arquiteto Luigi Fossati e concluído em 1937. Serão 123 unidades, dois rooftops e uma estrutura de serviços e conveniências. A expectativa é alcançar R$ 82 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) e as unidades terão preços partir de R$ 263 mil. O lançamento será em setembro. O terreno que hoje abriga o Hotel Leão, com 33 quartos no Flamengo, ganhará nova vocação: no lugar, a WPX Empreendimentos construirá um residencial com 66 unidades, além de rooftop panorâmico. De acordo com Wagner Paz, CEO da empresa, o futuro condomínio terá estúdios e apartamentos de um e dois quartos . A aquisição, afirma ele, faz parte da estratégia da construtora de identificar terrenos com localização privilegiada e potencial de transformação.“O Flamengo é um bairro com infraestrutura completa, mobilidade e uma demanda residencial diversificada. A ideia é lançar um produto alinhado ao perfil atual de quem busca praticidade, localização e uma oportunidade de investimento”, adianta Paz.Além do Hotel Leão, a empresa está lançando o ARB 26, primeiro residencial da Avenida Rio Branco, no Centro. O projeto é retrofit do antigo Edifício Unidos, prédio corporativo estilo Art Déco, projetado pelo arquiteto Luigi Fossati e concluído em 1937. Serão 123 unidades, dois rooftops e uma estrutura de serviços e conveniências. A expectativa é alcançar R$ 82 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) e as unidades terão preços partir de R$ 263 mil. O lançamento será em setembro.

Evento sobre house flipping no Centro

O house flipping, estratégia baseada na compra de imóveis abaixo do valor de mercado para reformar e revender em curto prazo, será tema de encontro nos dias 12 e 13 de setembro, no Hotel Prodigy, no Centro. O objetivo do TradeImob Experience é ensinar, na prática, a modalidade e como ter lucro com ela. Para ter acesso aos valores, é preciso fazer parte do grupo VIP em experience.tradeimobiliario.com.br.

