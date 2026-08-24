Condomínios da Zona Oeste movimentaram R$ 12 milhões com soluções de segurança, afirma pesquisaAI
A segurança ocupa uma posição de destaque no planejamento financeiro dos condomínios do Rio
. Para se ter ideia, os prédios administrados pela Cipa movimentaram R$ 35,1 milhões em contratos de segurança, serviços gerais, manutenções e portaria, no primeiro semestre deste ano. Deste total, R$ 18,4 milhões foram destinados à segurança e vigilância. De acordo com o estudo, a Zona Oeste concentrou a maior parte dos investimentos na área: R$ 12 milhões, ou seja, 65,2% do volume financeiro analisado.
O montante destinado a esse quesito superou os gastos com serviços gerais, R$ 12,96 milhões, manutenções diversas, R$ 2,71, e portaria, R$ 970 mil. “O que observamos é uma busca crescente por serviços especializados, capazes de combinar equipes treinadas, processos eficientes e tecnologia para a proteção dos empreendimentos, a tranquilidade dos moradores e a valorização dos imóveis", afirma Daniel Quagliani, gerente de Marketing e Novos Negócios da Cipa. A pesquisa contemplou mais de 1 mil edifícios entre residenciais e comerciais.
A Way Design recebeu durante a DW! Rio 2026, no CasaShopping (Barra da Tijuca), uma exposição da Mula Preta, estúdio de design fundado em 2012, em Natal, pelos designers André Gurgel e Felipe Bezerra. O escritório é conhecido por uma produção que combina referências da cultura nordestina, irreverência e forte identidade visual. Entre as peças que foram expostas está a Mesa Nard, que reúne um tabuleiro de gamão de um lado e espaço para carteado do outro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.